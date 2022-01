Kiel

2976 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein, 369 davon in Kiel: Die Zahl der gemeldeten positiven Fälle steigt auch am Donnerstag dramatisch. Viele dieser Testergebnisse werden von dem Kieler Labor Krause ausgewertet. Dort ist die angespannte Corona-Lage deutlich zu spüren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen kaum noch hinterher, sämtliche Proben zu untersuchen. Die Wartezeit auf das Testergebnis hat sich verlängert. Nur durch Priorisierungen und den Wegfall von anderen Aufgaben schafft es das Labor Krause aktuell noch, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Labor Krause schickt Proben nach Bayern

„Wir sind an der Belastungsgrenze und arbeitet unter Volllast“, sagt Dr. Thomas Lorentz. Daher hat sich der Labor-Krause-Geschäftsführer Hilfe aus Bayern geholt. Ein Teil der Proben wird an ein Labor in den Süden der Republik geschickt und dort ausgewertet. „Das geht aber nur so lange gut, bis Omikron sich in Bayern so ausbreitet wie in Schleswig-Holstein“, sagt Lorentz. Dass das Kieler Labor kurz vor dem „Umkippen“ steht, wie es der Geschäftsführer ausdrückt, hat mehrere Gründe. Durch Erkrankungen und Quarantäne fallen derzeit mehrere Mitarbeiter aus, eine komplette Schicht musste gestrichen werden. Der Hauptgrund liegt aber an den steigenden Corona-Zahlen.

Aktuell führt das Labor Krause fünf Mal so viele PCR-Tests durch wie noch vor Weihnachten, täglich werden über 3500 Proben ausgewertet. Davon fallen rund 1000 positiv aus, vor den Feiertagen gab es pro Tag etwa 100 bis 150 positive Tests. „Wir haben etwa acht bis zehn Mal so viele positive Fälle wie noch vor wenigen Wochen“, sagt Lorentz. „Die Positivrate hat sich vervielfacht.“ Durch die steigende Zahl der Infektionen entsteht eine Kettenreaktion, da folgerichtig die Zahl der Kontaktpersonen zunimmt, die Anspruch auf einen PCR-Test haben und diesen auch wahrnehmen. Die hohe Anzahl an Proben führt dazu, dass nicht mehr alle PCR-Ergebnisse binnen 24 Stunden vorliegen. „In 48 Stunden schaffen wir es aber noch“, beteuert Lorentz. Fällt ein PCR-Test positiv aus, werden die infizierten Personen nach wie vor umgehend informiert, in den meisten Fälle digital.

Typisierung von Virus-Varianten gestrichen

Dass das Labor Krause aber nicht „umkippt“, liegt an mehreren Maßnahmen, die erfolgreich gegriffen haben und dazu führen, dass die Testergebnisse immerhin spätestens von 48 Stunden ausgewertet sind. Bislang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersucht, um welche Virus-Variante es sich bei einer Infektion handelt. Nun wurde diese sogenannte Typisierung vorerst gestrichen, um mehr Kräfte für die Auswertung der Tests zu bündeln. Außerdem werden sämtliche Teststationen im Stadtgebiet digital. Bislang gab es einige Standorte, an denen die Proben nicht digital, sondern handschriftlich erfasst wurden. Diese manuelle Eingabe kostet viel Zeit und wird ausgesetzt.

Aufgrund der hohen Auslastung priorisiert das Labor Krause bei der Auswertung der Proben. Vorrang haben Tests von Menschen mit einem positiven Schnelltest und Kontaktpersonen mit Symptomen. Wer einen PCR-Test braucht, um zu verreisen oder in eine Disco zu gehen, muss sich hinten anstellen. „Die Gesundheit ist wichtiger als eine Feier oder die Fahrt in den Urlaub“, sagt Lorentz, der um Verständnis bittet, wenn aufgrund der aktuellen Situation Telefonate nicht entgegen genommen werden und E-Mails unbeantwortet bleiben.

Kieler Labor Krause sucht Verstärkung

Um auch in den kommenden Wochen und Monaten den Betrieb aufrechterhalten zu können, sucht das Labor Krause Mitarbeiter, die sowohl in den Testzentren helfen oder als Kurierfahrer Proben und Test-Kits ausliefern. Medizinische Vorkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Die Stellenangebote und Bewerbungsmodalitäten sind auf der Homepage www.labor-krause.de aufgelistet.