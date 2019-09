Kiel

Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte, sei der 21-Jährige am Freitag gegen 21 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Landskroner Weg in Kiel dabei beobachtet worden, wie er mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika einsteckte. Nach Angaben des Ladendetektivs hatten diese einen Wert von etwa 80 Euro. Der Mann sei anschließend durch die Kasse gegangen ohne zu zahlen.

Direkter Angriff auf den Detektiv in Kiel

Demnach hatte der 43-jährige Detektiv den Verdächtigen schon mehrfach bei ähnlichen Taten in Kiel beobachtet, und konnte ihn hinter dem Kassenbereich damit konfrontieren. Das wollte der junge Mann offenbar gar nicht hören und soll den Detektiv angegriffen und in den Schwitzkasten genommen haben.

Gemeinsam wurde der Ladendieb überwältigt

An diesem Punkt griffen offenbar mehrere Mitarbeiter und Kunden des Marktes ein und konnten den 21-Jährigen gemeinsam mit dem Detektiv überwältigen, der dabei leicht verletzt wurde. Schließlich traf die Polizei Kiel ein und ließ den Verdächtigen die Nacht in Gewahrsam verbringen. Er war ihr bereits bekannt.

Zuvor hatte er eine Blutprobe abgeben müssen, weil es Hinweise auf Rauschmittel gab, so Polizeisprecher Matthias Felsch. Wegen fehlender Haftgründe wurde er am Sonnabendmorgen wieder entlassen.

