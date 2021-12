Suchsdorf

Nachdem ein schwerer Konflikt zwischen lärmenden Skateboardfahrern und Anwohnenden am Nienbrügger Platz in Kiel-Suchsdorf eskaliert war, mussten Polizei und das Amt für soziale Dienste der Stadt einschreiten. Auch der Ortsbeirat widmete seine Septembersitzung diesem Thema. „Zuletzt hat sich die Lage beruhigt, Kinder und Jugendliche haben neue Sportangebote im Quartierspark gut angenommen“, sagte der Beiratsvorsitzende Helge Riis (SPD). Doch vom Tisch ist das Thema damit noch lange nicht.

Offenbar über viele Monate nutzten Jugendliche den zentralen Platz im Wohngebiet Suchsdorf an der Au meist in den Nachmittagsstunden lautstark fürs Skateboardfahren und Fußballspielen. Anwohnerinnen und Anwohner konnten keine Ruhe finden, die Polizei wurde eingeschaltet. Nach dem Eindruck der leitenden Beamtin der Suchsdorfer Station haben einzelne Jugendliche die zulässigen Grenzen ganz gezielt ausgetestet, obwohl laut Ordnungsamt sportliche Aktivitäten auf dem Platz nicht zulässig seien, hieß es in der Ortsbeiratssitzung.

Sportangebote gut angenommen

Eine eigens einberufene Stadtteilkonferenz mit den Ämtern und politischen Akteuren kam zu dem Ergebnis, dass die Heranwachsenden angesprochen und ihnen Angebote gemacht werden sollten. „Positiv lässt sich festhalten, dass die Lärmbelästigungen derzeit aufgehört haben“, sagte Helge Riis, der sich vor Ort regelmäßig ein Bild von der Situation macht. „Wir wissen noch nicht genau, ob es an den zusätzlichen Sportangeboten der Jugendarbeit liegt oder weil es derzeit schon früh dunkel wird.“

Um die Lärmprobleme in den Griff zu bekommen, haben die Jugendkulturwerkstatt und der Stadtteilladen Strandburg im Amrumring umgehend neue Angebote initiiert. „Wir haben die Jugendlichen auf dem Nienbrügger Platz gezielt angesprochen und sie in den benachbarten Quartierspark für neue Angebote eingeladen“, berichtet Anita Schaeper, Leiterin der Strandburg. Viele Kinder, auch ganze Familien und Jugendliche haben donnerstags gemeinsam unter Anleitung Tischtennis und Beachvolleyball gespielt oder sich bei „Wikingerschach“ und „Leitergolf“ vergnügt. Jetzt im Winter ruhen die Aktivitäten, ab April soll es wieder losgehen, kündigte Anita Schaeper an.

Jugendliche sollen mitreden können

Auch die Jugendkulturwerkstatt konnte junge Leute dafür gewinnen, bei dem Angebot „Sport gegen Gewalt“ in der Turnhalle mitzumachen, berichtet der Leiter Jörg Poser, der die Jugendhilfeeinrichtung in Suchsdorf seit Oktober leitet. „Das wird aber nicht die endgültige Lösung für die Lärmprobleme sein. Wir sollten im Frühjahr gemeinsam überlegen, was wir im Stadtteil für Skater und Mountainbiker tun können, damit sie ihrem Hobby nachgehen können, ohne andere zu stören.“ Solche Projekte sollten aber unbedingt mit den Jugendlichen geplant werden, damit sie später auch angenommen werden, meint Jörg Poser.

Dabei müsse man bedenken, dass den Kindern und Jugendlichen durch Corona viele Möglichkeiten zu sportlicher, sozialer oder kultureller Teilhabe genommen worden seien. Dies führe dazu, dass sich Jugendliche selber Entfaltungsmöglichkeiten suchten, sagte Poser. Damit der Nachwuchs ausführlich Wünsche und Ideen äußern kann, würde der Ortsbeirat gerne eine eigene Jugendsitzung einberufen. Wann dies sein wird, stehe noch nicht fest, weil es einer längeren Vorbereitung bedarf, sagte Helge Riis. In der Dezember-Sitzung sollte das Skater-Thema eigentlich ein weiteres Mal auf den Tisch kommen. Dazu waren Jörg Poser von der Jugendkulturwerkstatt und Strandburg-Leiterin Anita Schaeper eingeladen. Doch wegen steigender Coronazahlen musste Helge Riis die Sitzung in der kommenden Woche absagen.