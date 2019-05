Kiel

Ein Fahrverbot für ältere Diesel-Pkw könne vermieden werden, wenn die Stadt weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Luft am viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring ergreift. Sollte das nicht geschehen und sich die Luftqualität im nächsten Jahr nicht hinreichend verbessern, müsste es laut Ministerium ab 2021 ein Fahrverbot für bestimmte ältere Dieselfahrzeuge geben. Der Grenzwert wird seit Jahren deutlich überschritten.

Laut Ministerium kann der gesetzliche Grenzwert in Höhe von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft am Theodor-Heuss-Ring 2020 absehbar nur deshalb eingehalten werden, weil die Stadtautobahn dann wegen Baumaßnahmen in Fahrtrichtung Eckernförde halbseitig gesperrt wird. Das reicht nach Einschätzung des Umweltministeriums nicht aus.

Absauganlagen bringen am meisten

Für eine nachhaltige Luftreinhaltung favorisiert das Umweltministerium Luftreiniger. Sie könnten etwa zehn Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft absaugen. Die Stadt hatte technische Lösungen in ihrem Maßnahmenpaket am Theodor-Heuss-Ring bislang nicht vorgesehen, prüft sie derzeit aber.

Zur Galerie Umweltschutz: Nichts ging mehr auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel in Fahrtrichtung Eckernförde. Am 26. April 2019 wurde die viel befahrene Straße für eine Demonstration gesperrt.

Diesel-Fahrverbot nicht ausgeschlossen

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht sich durch den Entwurf des Luftreinhalteplans dennoch in seiner Auffassung bestätigt, „dass es ohne Fahrverbot klappen kann“. Er sei optimistisch, dass die Grenzwerte am Theodor-Heuss-Ring schon ab dem Jahr 2020 eingehalten werden können. „Wir haben nun alle Trümpfe in der Hand, um vor dem OVG bestehen zu können.“ Die Stadt habe für ihre Vorschläge viel Kritik und Spott einstecken müssen, sagte Kämpfer. Aber das Maßnahmenpaket der Landeshauptstadt sei jetzt fast komplett übernommen worden. „Das zeigt: Wir haben seriös und professionell gearbeitet.“

Ulf Kämpfer fühlt sich bestätigt

Er habe allerdings Sorge, dass der Waldwiesenkreisel und die Ratzeburger Straße abgeklemmt werden müssen. Der Einsatz von Luftreinhaltefiltern und ein Jobticket, das Pendler zum Umsteigen motivieren soll, könnten sich ab 2020 positiv auf die Schadstoffsituation auswirken. Dann könne der Kreisel uneingeschränkt weiter genutzt werden, hofft Kämpfer. „Wir müssen uns weiter anstrengen.“ Die Stadt wolle im Herbst abschließend klären, ob die getesteten Filter wirksam und lieferbar sind. Kämpfer rief alle Beteiligten auf, sich mit dem Luftreinhalteplan auseinanderzusetzen. „Noch ist er nicht perfekt. Aber er soll perfekt werden.“

