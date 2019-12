Neuer Schwung für Alte Mu in Kiel

Kiel

Etwa ein Jahr lang herrschte verdächtige Ruhe rund um das „kreative Dorf“ mitten im Herzen der Stadt. Doch jetzt könnten die Pläne zur Entwicklung des „Alte Mu“-Geländes am Lorentzendamm wieder Fahrt aufnehmen. Stadt und Land unterzeichneten eine Zielvereinbarung für eine künftige Mischnutzung des Quartiers zum Wohnen und (kreativen) Arbeiten.

Der Clou der dabei: Das Land als Eigentümerin der 7500 Quadratmeter großen Premium-Immobilie will das Gelände in bester Lage den künftigen Nutzern in Erbpacht überlassen.

Das Land verzichtet auf Millionen-Einnahmen

Damit rückt das Land von seiner bisherigen Absicht ab, das Gelände der dort bis 2012 beheimateten Muthesius-Kunsthochschule zu verkaufen. Als Immobilienwert kursierten im Vorfeld Summen zwischen drei und sechs Millionen Euro.

Doch ein Verkauf ist laut aktueller Zielvereinbarung jetzt nicht mehr vorgesehen. „Ja, durch die darin aufgeführte Erbpachtregelung verzichtet das Land auf Einnahmen durch einen Grundstückverkauf“, bestätigte Finanzministerin Monika Heinold auf Nachfrage.

2020 startet der Architektenwettbewerb

Hintergrund dafür ist, die geplante Aufstockung der Bausubstanz um 4500 auf insgesamt 11000 Quadratmeter für Wohnungen, Werkstätten, Büros und Ateliers überhaupt finanzierbar zu machen. Wie das gelingen soll, skizzierte Utha Bonowsky aus dem Vorstand des Vereins Alte Mu Impulswerk, der das Projekt steuert.

So starte im kommenden Jahr ein Architektenwettbewerb sowie die Gründung einer Genossenschaft, von der auch interessierte Bürger Genossenschaftsanteile erwerben könnten. „Natürlich hoffen wir, dass sich möglichst Viele an diesem Genossenschaftskonzept beteiligen. Vielleicht sogar der ein oder andere finanzkräftige Förderer“, erklärte Utha Bonowsky.

Finanzierung des Projektes ist noch unklar

Die Zielvereinbarung mit dem Land bedeute zwar eine Art „Meilenstein“ zur Realisierung des Projekts, betonte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer: „Allerdings muss dafür noch so manche Herausforderung gemeistert werden.“

Herausfordernd ist zum Beispiel die Finanzierung der geplanten Bau- und Ausbaumaßnahmen an der Alten Mu von derweil geschätzten 25 bis 30 Millionen Euro. Um die dafür nötigen Bankkredite zu erhalten, müsste der noch zu bestimmende Bauträger (Genossenschaft? Betriebsgesellschaft?) aber einen Mindest-Eigenanteil von fünf bis sechs Millionen Euro aufbringen.

„Die Finanzierung ist ein komplexes Thema“, erklärte der Architekt Florian Michaelis, der in seinem Büro in der Alten Mu erste Umbau-Entwürfe entwickelte: „Am besten wäre natürlich ein finanzkräftiger Förderer des Projekts.

30 Prozent sollen Sozialwohnungen sein

Zumindest dessen Umrisse werden jetzt immer deutlicher erkennbar. Die meisten Ateliers, Büros und Werkstätten in den Pavillons sollen teilweise zwar modernisiert, aber im Prinzip so bleiben, wie sie jetzt sind.

Durch Aufstockungen der Hauptgebäude würden nach aktuellen Plänen auf 6500 Quadratmetern etwa 100 Studentenwohnungen, 60 „normale“ Wohneinheiten sowie 10 Atelierwohnungen für Künstler entstehen. Laut Zielvereinbarung sind 30 Prozent der Flächen öffentlich geförderte Sozialwohnungen.

Wann sie bezugsfertig sein könnten, vermochte aber noch niemand zu prognostizieren. OB Ulf Kämpfer hoffte zumindest, die Fertigstellung aber zu erleben „so lange ich noch Kieler Oberbürgermeister bin".

