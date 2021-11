Kiel

Es war ein steiniger Weg: Zuerst dauerte die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten länger als erwartet, dann sorgte die Corona-Pandemie für Verzögerungen. Nun kann es endlich losgehen – zumindest im Testbetrieb. In Kiel hat das bundesweit erste Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung (LEZ SH) eröffnet. An der Holstenbrücke – mit Blick auf das Holstenfleet und den Kleinen Kiel – können Gamer ab sofort gemeinsam trainieren und zocken, Eltern und Lehrer sich über Computerspiele informieren oder Unternehmen zu Firmenfeiern zusammenkommen.

„Wir sind sehr dankbar, jetzt mit dem Testbetrieb beginnen zu können”, sagt LEZ-SH-Leiter Martin Müller. „Darauf hat unser Team lange gewartet. Nach über 5000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit unseres 30-köpfigen Teams, die Stand jetzt im LEZ SH stecken, können wir endlich den nächsten Schritt machen.” Konkret heißt das: Vier Computer-Trainingsräume mit insgesamt 22 PCs, zwölf Laptops, zwei Konsolen-Trainingsräume, ein Streaming-Studio, ein Raum für Virtual-Reality-Anwendungen und ein Schulungsraum können ab jetzt gemietet werden. „Wir nutzen Gaming und E-Sport, um Menschen in verschiedenen Kontexten zusammenzubringen“, umschreibt Müller die Ziele des LEZ SH.

Landeszentrum für E-Sport als Beratungsstelle: 58 Prozent aller Deutschen spielen Online-Spiele

Neben einer Anlaufstelle für E-Sportler dient das Landeszentrum auch als Beratungs- und Pädagogikeinrichtung. „Wir haben das Potenzial, in vielen Bereichen vorbildlich zu wirken und wollen zeigen, dass E-Sport seine Berechtigung hat“, sagt Müller. Sowohl der boomende Markt E-Sport – mittlerweile spielen 58 Prozent aller Deutschen regelmäßig am Computer oder an der Konsole, zehn Prozent davon messen sich in Online-Wettbewerben – soll in dem Zentrum Rechenschaft getragen werden, gleichzeitig soll es Aufklärungsarbeit beim Umgang mit Mediensucht oder den geeigneten Spielen für Kinder und Jugendliche geben.

Im Zuge der Medienpädagogik besuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des LEZ Schulen und bieten besondere Unterrichtseinheiten an. So gibt es ein Inklusionsprojekt an der Helen-Keller-Schule in Damp, am RBZ Wirtschaft in Kiel trainieren die E-Sport-Experten mit zwei Klassen, um diese auf einen bundesweiten Wettkampf vorzubereiten. „Das Bildungspotenzial beim E-Sport ist ähnlich wie beim Sport mit Bewegung“, sagt Markus Möckel. „Es geht um Teamarbeit, Fairness, Kreativität und Lösungsorientierung.“ Der studierte Sportwissenschaftler ist im Landeszentrum für die Verknüpfung von Gaming und körperlicher Ertüchtigung zuständig.

E-Sport in Kiel mit Bewegung verknüpfen

Daher gibt es in den Räumlichkeiten an der Holstenbrücke neben den PC-Räumen auch ein kleines Fitnessstudio, in dem die Besucher mit Eigengewichten trainieren oder Tischtennis spielen können. „Mit der für den E-Sport optimierten Sportfläche im LEZ SH ist ein zielgerichtetes Ausgleichstraining zur sitzenden Tätigkeit des E-Sports möglich, was sich positiv auf die körperliche und mentale Performance auswirkt“, sagt Möckel.

Finanzierung und Verzögerung Bereits im Februar 2019 hat die Stadt Kiel beschlossen, ein Landeszentrum für E-Sport zu fördern. Auch das Land stellte eine finanzielle Unterstützung in Aussicht. So kamen über 500.000 Euro zusammen, die vor allem für die Herrichtung der Räumlichkeiten an der Holstenbrücke genutzt wurden. Die mussten allerdings erst gefunden werden. Mehrere Monate wurden nach passenden Räumen gesucht, zwischenzeitlich stand das Projekt auf der Kippe, da an die Auszahlung der Fördermittel geknüpft war, dass bis Ende 2019 eine geeignete Fläche gefunden ist. Im Dezember konnte Vollzug gemeldet werden, doch durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die für das erste Quartal 2020 vorgesehene Eröffnung. Neben weiteren Fördermitteln finanziert sich das LEZ SH nun durch die Vermietung der Räumlichkeiten. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.lez.sh.

Offiziell befindet sich das LEZ noch in einer Testphase – de facto können aber schon alle Angebote wahrgenommen werden, sagt Martin Müller. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass Termine noch nicht direkt online gebucht werden können, sondern über ein Kontaktformular schriftlich angemeldet werden müssen.

Das Angebot umfasst neben den Trainingsangeboten für E-Sportler auch Veranstaltungen für Unternehmen, Sportvereine oder Privatpersonen, die unter Anleitung beispielsweise ihre Weihnachtsfeier im Landeszentrum feiern wollen und in die Gaming-Welt eingeführt werden.