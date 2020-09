Wegen versuchten Totschlags, zweifacher gefährlicher Körperverletzung und weiterer Delikte ist ein 27-Jähriger zu fünf Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Kieler Landgericht ordnete am Donnerstag die Unterbringung des gebürtigen Marrokaners in einer Entziehungsanstalt an.