Kiel

Eine psychisch kranke Frau, die im Februar ihre schlafende Mutter (84) schlug und würgte, wird dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dies ordnete am Freitag die Schwurgerichtskammer des Kieler Landgerichts an.

Die Staatsanwaltschaft hatte der Tochter zu Beginn des viertägigen Prozesses einen heimtückischen Mordversuch im Zustand der Schuldunfähigkeit vorgeworfen. Doch am Ende zweifelten alle Beteiligten an einer Tötungsabsicht der 46-Jährigen. Den nächtlichen Angriff auf das arglose Opfer brach sie plötzlich ab.

Laut Urteil beging sie nur eine gefährliche Körperverletzung. Die Beschuldigte selbst will ihrer Mutter bei dem nächtlichen Vorfall in einem Mehrfamilienhaus südlich des Eichhof-Friedhofs „nur geholfen“ haben. Die Schlafende habe „geröchelt“ und nach Luft gerungen, erklärte die Tochter.

War es Erste Hilfe oder ein Mordversuch?

Nach angeblich fehlgeschlagenen Versuchen, den Notruf 112 zu erreichen, will die Tochter ihre Mutter gegen 4 Uhr morgens „umarmt und gedrückt“ haben – als Akt der Ersten Hilfe. Die Verletzungen des Opfers sprachen eine andere Sprache. Die Tochter hatte der Mutter ganze Haarbüschel aus der Kopfhaut gerissen.

Aus nur schwach ausgeprägten Würgemalen und Blutungen schloss die Kammer auf eine eher geringe Intensität und Dauer des Angriffs. Als die Täterin laut Urteil ohne äußeren Anlass plötzlich von der Mutter abließ, konnte sich diese aus der Wohnung retten und zu ihrem in der Nähe wohnenden Sohn flüchten.

Verhängnisvoller Übersetzungsfehler belastete die Tochter

Die Familie stammt aus dem Iran und kam 1992 nach Kiel. Unmittelbar nach der Tat wurde die kaum Deutsch sprechende Mutter von der Polizei über einen telefonisch eingeschalteten Dolmetscher befragt. Dabei schlich sich ein verhängnisvoller Übersetzungsfehler in die Aussage des Opfers ein.

„Ich sterbe, ich sterbe!“ hatte die Tochter nach Darstellung der Mutter während des Angriffs ausgerufen. Versehentlich gelangte stattdessen ein aggressiver Ausruf ihrer Mordabsicht („Stirb! Stirb!“) in die Akten.

Zeugen konnten den Widerspruch aufklären und entlasteten die Beschuldigte, die sich während der Tat offenbar selbst in Lebensgefahr wähnte: Nach dem Abendessen bei der Mutter steigerte sie sich in die wahnhafte Gewissheit, sie sei vergiftet worden und löse sich jetzt innerlich auf.

Angeklagte war bereits mehrfach in der Psychiatrie

Eine Sachverständige attestierte der Tochter eine schizoaffektive Psychose. Während des Sicherungsverfahrens zeigte sie starke Stimmungsschwankungen, wechselte zwischen ansteckendem Lachen und Weinen, Rührung und Dankbarkeit. Die Mittvierzigerin hat seit 1998 zahlreiche bis zu anderthalbjährige Psychiatrie-Aufenthalte hinter sich.

An der Gesamtschule Friedrichsort machte die offenbar überdurchschnittlich begabte Schülerin 1995 Abitur, schaffte die Aufnahmeprüfung an der damaligen Muthesius Werkkunstschule und studierte Architektur. Dann geriet sie zunehmend unter den Einfluss ihrer Krankheit, brach das Studium ab.

Laut Urteil führte sie ein extrem unstetes Leben, wechselte immer wieder Jobs und Wohnungen. Ihre kinderlose, nach iranischem Recht geschlossene „Ehe auf Zeit“ scheiterte. Ihr Mann soll sie ausgenutzt und verlassen haben. Fünf Jahre betrieb das Paar einen Kiosk am Wilhelmplatz. Am Ende blieb ein Berg Schulden an ihr hängen.

Gericht: Der Patientin fehlt es an Krankheitseinsicht

Von ihren Schwestern fühlte sich die psychisch Kranke seit Jahren zunehmend massiv bedroht. „Diese Wesen“ hätten ihr die Wohnung angezündet und den gemeinsamen Vater ermordet. Eine Unterbringung der 46-Jährigen hielt das Gericht wegen der schlechten Prognose für unumgänglich. Es fehle der Patientin an Krankheitseinsicht.

Medikamente, die ihren Wahn zurückdrängten, habe sie immer wieder gegen ärztlichen Rat abgesetzt, so das Urteil. Ihr fester Glaube an das feindliche Bündnis ihrer Schwestern habe sich verfestigt und schließe zunehmend auch Menschen in Kliniken ein, die ihr wohlgesonnen seien. Weitere schwere Straftaten seien zu erwarten.