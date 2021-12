Kiel

Mit ihrem am Mittwoch verkündeten Urteil folgte die 7. Große Strafkammer dem Antrag der Staatsanwältin: Der mehrfach einschlägig vorbestrafte, bislang jedoch von Haft verschonte Rollstuhlfahrer wurde wegen zahlreicher Sexualdelikte und anderer Straftaten zu zwei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorsitzende Stephan Worpenberg warf ihm zudem mangelnde Reue und Unrechtseinsicht vor.

Von ursprünglich mehr als 30 Anklagepunkten ahndete das Gericht nach zehn Verhandlungstagen noch 14 Tatvorwürfe, darunter neun (versuchte) Sexualstraftaten. Die Kammer unterschied zwischen vier sexuellen Übergriffen, zwei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch und drei Fällen von sexueller Belästigung, die laut Urteil teilweise am unteren Rand der Strafbarkeit lagen.

Darüber hinaus habe sich der Wiederholungstäter wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses schuldig gemacht, etwa als er an der Holtenauer Straße vor der Ansgarkirche im Stehen seine Jogginghose herunterließ und an seinem Glied manipulierte. In drei Fällen griff er Polizeibeamte tätlich an, die ihn als Reaktion auf seine öffentlichen Auftritte des Platzes verwiesen.

Tritte und obszöne Beleidigungen

Beispiel Sophienhof: Hier beobachtete eine Verkäuferin, wie der ihr bekannte Sextäter erneut Kundinnen ansprach. Zum Schutz der potenziellen Opfer alarmiert sie die Polizei. Der Rollstuhlfahrer weigert sich, den Platz zu verlassen. Vor zahlreichen Zeugen versuchen die Beamten, ihn vom Platz zu schieben. Der Mann stemmt sich mit Händen und Füßen gegen den Weg zum Fahrstuhl, wirft sich schließlich unter einem Schwall obszöner Beleidigungen „theatralisch“ zu Boden, so das Urteil.

Weil er auch dabei um sich trat, ohne jemanden zu treffen, wird der Angeklagte wegen Widerstands und versuchter Körperverletzung verurteilt. Im Strafmaß fallen solche spektakulären Aktionen weniger ins Gewicht. Die höchste Einzelstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verhängt das Gericht für den sexuellen Übergriff auf eine Bäckereiverkäuferin an der Holtenauer. Von ihr ließ sich der angeblich von übermächtigem Harndrang gequälte Rollstuhlfahrer beim Toilettengang assistieren.

Opfer war bereits traumatisiert

Hinter geschlossener Tür packt der 51-Jährige überraschend die helfende Hand, zieht sie kraftvoll heran und reibt sie an seinem erigierten Glied auf und ab. Die schon vorher einschlägig traumatisierte Zeugin wird vom Täter nach unten gedrückt, erfährt sich erneut als Opfer, muss die erniedrigende Erfahrung in ihrer Therapie aufarbeiten. Als „freiwillige Leistung“ stellt der Angeklagte später diesen massiven Übergriff dar.

Ganz ähnlich ging er vor, als er in einem KVG-Bus eine junge Frau bittet, ihm seine Einkäufe nach Hause zu bringen. Die hilfsbereite Zeugin stellt ihre Verabredung zurück, steigt mit dem Rollstuhlfahrer aus und begleitet ihn in seine Wohnung. Dort leert sie seinen Briefkasten und soll ihm auch beim Entleeren der Blase helfen. Auch ihre Hand wird plötzlich gepackt und in Richtung Glied gezerrt.

140 Strafanzeigen in dreieinhalb Jahren

In diesem Fall behauptet der Angeklagte später, er könne ohne sexuelle Entspannung nicht urinieren. In einem anderen Fall will er dagegen die Selbstbefriedigung eingesetzt haben, um seinen drängenden Harndrang zu stoppen. „No comment“, sagt er auf die Bitte des Gerichts um Klärung dieses eklatanten Widerspruchs.

Im Prozess räumte der alleinstehende Mann, der in den letzten dreieinhalb Jahren 140 Strafanzeigen kassierte, vieles im Kern ein. Strafschärfend wertete es das Gericht, dass er sein Verhalten trotz des bis heute spürbaren emotionalen Drucks auf viele Opfer bis zuletzt als „legitim“ bezeichnete.

„30 Jahre keine lieben Worte, kein Sex, nur Hass!“ Mit diesen Worten versuchte der Angeklagte seine „Selbstbedienung“ zu rechtfertigen. Sein Verteidiger plädierte auf Bewährung. Hierfür sah das Gericht schon wegen der schlechten Sozialprognose keinen Raum.

Zehnjähriger zwischen die Beine gefasst

Mit je einem Jahr Freiheitsstrafe schlugen im Urteil zwei Fälle von (versuchtem) Kindesmissbrauch zu Buche. Wie eine Überwachungskamera festhielt, sah sich der Rollstuhlfahrer in einem Drogeriemarkt sichernd um, bevor er von hinten einer Schülerin (10) gezielt von unten zwischen die Beine fasste. Ebenfalls vor laufender Kamera onanierte er in einem KVG-Bus vor den Augen eines elfjährigen Mädchens.

In früheren Strafverfahren war der Angeklagte auch wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Er galt jedoch wegen eines schweren Unfalls im Jahr 1990 mit hirnorganischen Verletzungen als schuldunfähig und wurde zum Schutz der Allgemeinheit in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Inzwischen ist er laut Gutachten eines Sachverständigen jedoch voll zurechnungsfähig.

„Der Angeklagte kann alleine urinieren“

„Die Stoppsignale seiner Pflegehelferinnen erkennt und beachtet er“, so das Urteil. Von einer dranghaften Triebhaftigkeit im Sinn einer Krankheit könne keine Rede mehr sein. Langjährige Pflegekräfte bestätigten die Selbstständigkeit des Angeklagten: Er könne alleine urinieren und brauche keine Hilfe beim Toilettengang. Notfalls könne er eine Urinflasche einsetzen.

Wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung gelten zwei Monate der Haftstrafe als bereits vollstreckt, entschied das Gericht. Gegen das Urteil kann der Angeklagte innerhalb einer Woche Revision einlegen.