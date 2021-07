Kiel

Sieht man den eher kleinen, schmalen Angeklagten mit dem schütteren grauen Haar, kann man sich einen so brutalen Überfall nur schwer vorstellen. Geradezu flehend bittet der mutmaßliche Geiselnehmer vor Prozessbeginn im Kieler Landgericht die Journalisten, ihn in der Öffentlichkeit nicht an den Pranger zu stellen. Im Saal verbirgt er sein Gesicht vor den Kameras hinter einer Laptop-Hülle.

Das mutmaßliche Opfer, ein hochgewachsener Brillenträger um die 30, überragt seinen ehemaligen Schwiegervater wider Willen um Haupteslänge. Der Zeuge war damals mit der Bahn aus Gießen nach Kiel gereist. Der Angeklagte soll ihm ein Treffen mit seiner Tochter in Aussicht gestellt haben. Offenbar kriselte es damals in der Beziehung: Die junge Frau, hieß es, wollte sich trennen.

Vom Bahnhof ging es in ein verlassenes Kleingartengelände

Möglicherweise spiegelte der Angeklagte dem ungeliebten „Schwiegersohn“ eine falsche Identität vor: Der Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer, Sven Heitmann, verwies auf einen Chatverkehr, in dem sich der Angeklagte als ein Onkel vorgestellt habe. Dies verneinte der 51-Jährige: „Wir sind nicht verwandt.“

Laut Staatsanwaltschaft soll zunächst das spätere Opfer versucht haben, die abtrünnige Geliebte unter Druck zu setzen. Als die Frau ihn im September 2017 verlassen wollte, drohte er ihr an, intime Bilder an ihre Familie zu schicken und die seit 2012 verheimlichte Beziehung öffentlich zu machen. Nachdem er ihrer Mutter ein Bild gesendet hatte, auf dem er die Tochter küsste, soll auch der Vater davon erfahren haben.

Wie der Nebenkläger später der Polizei berichtete, wurde er vom Angeklagten an der Hummelwiese abgeholt und in ein winterlich verlassenes Kleingartengelände im Westen der Landeshauptstadt gefahren. Nachdem man die Gartenbude betreten habe, sei der Vater kurz vor die Tür gegangen, um mit drei Begleitern zurückzukommen. Das maskierte Quartett habe sofort auf ihn eingeschlagen.

Als der Nebenkläger sich wehrte, hielt man ihm ein Messer an den Hals. Laut Vorwurf fesselten die Täter ihn an Füßen und Oberschenkeln, banden ihm die Hände hinter dem Rücken zusammen, steckten ihm einen Knebel in den Mund und verbanden ihm die Augen. Während einer der Männer unter Todesdrohungen auf seiner Brust kniete, soll ihm auch die Tötung seines jüngsten Sohnes angedroht worden sein.

Täter suchten nach intimen Aufnahmen auf der Digitalkamera

Das Opfer versuchte nach eigenen Angaben vergeblich, die als Mitglieder der kurdischen Untergrundpartei PKK auftretenden Geiselnehmer durch Hinweise auf zwei angebliche Freunde einzuschüchtern, die am Hauptbahnhof auf ihn warteten. Als der Vater die Bilder seiner Tochter auf dem Handy sehen wollte, behauptete der Gefesselte, die Aufnahmen seien gelöscht.

Weil die Täter die Speicherkarte seiner Digitalkamera an sich nahmen, muss sich der Angeklagte auch wegen Raubes verantworten. Die Schläge, die laut Vorwurf Schmerzen am Hinterkopf und Rücken, eine Rötung und Einblutung im rechten Auge des Opfers hinterließen, finden sich als gefährliche Körperverletzung in der Anklage wieder.

Dreistündiges Martyrium „nur eine Warnung“

Nach dreistündigem Martyrium wurde der Zeuge nach eigenen Angaben erst freigelassen, nachdem er versprochen hatte, den Kontakt zur Tochter abzubrechen. „Dies ist nur eine Warnung“, habe der Angeklagte gedroht. Andernfalls werde man ihn töten.

Strafverteidiger Müshab Özyigit strebt offenbar einen Freispruch an: Ein vom Gericht angeregtes Verständigungsgespräch über einen möglichen Deal schlug er mit der Begründung aus, ein Geständnis als Gegenleistung könne man nicht anbieten. Sein Mandant werde zunächst schweigen.

Verteidiger beantragt Ausschluss der Öffentlichkeit

Mit Erfolg beantragte der Verteidiger den Ausschluss der Öffentlichkeit. Begründung: Bei der Vernehmung des Nebenklägers werde der Intimbereich der Tochter angesprochen. Auch die Persönlichkeitsrechte des Vaters und seiner Familie seien berührt. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.