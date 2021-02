Kiel

Der einschlägig vorbestrafte Drängler hatte laut Urteil am Himmelfahrtstag 2017 einen unbewaffneten Autofahrer auf offener Straße mit einem Messer attackiert. Dieser hatte ihn zuvor bei einem kurzen Ampel-Stopp auf der Werftstraße/Höhe Franziusallee wegen eines riskanten Überholmanövers gemaßregelt. Im ersten Strafprozess vor zweieinhalb Jahren wies der Angeklagte die Vorwürfe zurück und drehte den Spieß um.

Gericht glaubte den Einlassungen des Rowdys nicht

Seiner Behauptung, der damals 25-jährige Zeuge habe ihn mit einer Pistole bedroht, folgte das Gericht jedoch nicht. Ebenso unglaubhaft war die Darstellung des Angeklagten, der andere habe ihn mit einem Beil angegriffen. Es sei ihm jedoch gelungen, den Gegner zu entwaffnen, erzählte er. Dabei müsse sich dieser wohl „an der rasiermesserscharfen Klinge verletzt haben“.

In erster Instanz hatte die Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin am UKSH, Prof. Johanna Preuß-Wössner, einen Beilhieb als Ursache für den zehn Zentimeter langen Schnitt am Oberschenkel des Opfers ausgeschlossen. Sie bezweifelte zudem, dass ein Beil die feinen Hautverletzungen am Zeigefinger und an der Brust des Zeugen hinterlassen haben könnte. Trotzdem hatte die Verteidigung damals Freispruch gefordert und Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt. Dem Staatsanwalt reichte dagegen das verhängte Strafmaß nicht aus: Er hatte zwei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert. Im zweiten Prozess gelang es der Vorsitzenden der Berufungskammer, die gegensätzlichen Vorstellungen in einem internen Rechtsgespräch in Einklang zu bringen.

Die am Streit beteiligten Männer hatten sich zuvor nie gesehen

Angesichts der überlangen Verfahrensdauer relativierte der Staatsanwalt auch seine ursprüngliche Forderung nach einem deutlich höheren Schmerzensgeld. Zunächst war von 5000 Euro die Rede gewesen. Doch seit dem Vorfall soll der Angeklagte nicht weiter negativ aufgefallen sein.

Die am Streit beteiligten Männer hatten sich nach eigenen Angaben zuvor nie gesehen. „Er fuhr extrem dicht auf“, berichtete der Verletzte. Im geschlossenen Sportwagen befuhr er die vierspurige Werftstraße in Richtung Ellerbek. „Rechts ein Bus, links ich“, so sein Bericht. „Auf Höhe der Werft überholte der Angeklagte trotz Gegenverkehrs.“ Beim nächsten Stopp öffnete der Zeuge das Fenster. „Was war das denn eben? Willst Du uns umbringen?“, will er gefragt haben. Nach kurzem Wortwechsel sei der Angeklagte im Cabriolet durchgestartet.

Weil der Zeuge den Verfolger nicht zu seiner Wohnung lotsen wollte, fuhr er zunächst um den Block, hielt dann aber an und stieg aus. Beim Angeklagten will er an jenem Vatertag „definitiv Alkohol gerochen“ haben. Beim Versuch, ihm das Messer zu entwinden, erlitt er typische Abwehrverletzungen. Fünf Tage lag er stationär im Krankenhaus, vier Wochen ging er an Krücken.