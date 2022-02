Kiel

Das ging fix: Nach knapp drei Wochen Bauzeit steht der temporäre Gerichtssaal im Kieler Niemannsweg. Das Landgericht zieht in den kommenden Monaten für mehrere Großverfahren – unter anderem den Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. – in die Leichtbauhalle mit Zeltdach, weil im Hauptsitz am Schützenwall nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Angesichts einer steigenden Zahl an Großverfahren brauche es im Land perspektivisch neue Säle, „damit man nicht mehr auf ein solches Provisorium zurückgreifen muss“, sagte Justizminister Claus Christian Claussen bei einer Besichtigung vor Ort. Denn günstig ist der Bau einer Firma aus dem hessischen Limburg an der Lahn nicht: Das schleswig-holsteinische Finanzministerium zahlt 86.000 Euro im Monat für die Halle auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände.

Leichtbauhalle in Kiel soll „kein Dauerbau werden“

Dementsprechend soll der Gerichtssaal im Niemannsweg „kein Dauerbau werden, den wir über Jahre stehen lassen“, sagte Wilfried Kellermann, Präsident des Landgerichts Kiel. Grund für die provisorische Lösung nahe der Kiellinie ist das sogenannten Vinetaplatz-Verfahren. Ab März stehen neun Angeklagte wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Sie sollen im vergangenen April auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden einen 31-Jährigen mit verschiedenen Schlagwerkzeugen schwer verletzt haben. Für so viele Verfahrensbeteiligte reicht der Schwurgerichtssaal im Landgericht nicht aus.

Das Gelände am Kieler Niemannsweg ist gut gesichert. Quelle: Frank Peter

Seit Sommer vergangenen Jahres sei man mit der Suche nach einer Alternative beschäftigt gewesen, sagte Landgerichts-Präsident Kellermann. Unterschiedliche Liegenschaften seien geprüft worden. Doch baurechtliche Faktoren und auch Sicherheitsaspekte erschwerten die Suche. Neben Gerichtssaal mit zwei großen Leinwänden, Sanitäranlagen, Besprechungsraum, einem Vorraum sowie einem Zuschauerbereich sind in der Halle auch sechs Zellen untergebracht. Denn vier der neun Angeklagten im Vinetaplatz-Verfahren sitzen derzeit in Untersuchungshaft, müssen in Verhandlungspausen vor Ort entsprechend untergebracht und auch bewacht werden. Letzteres führt dazu, dass Justizangestellte aus verschiedenen Landesteilen herangezogen werden müssen.

Der Zuschauerraum fasst derzeit 23 Sitzplätze. Quelle: Frank Peter

Laut Kellermann bestand auch die Möglichkeit, ein Gebäude im Hamburger Umland zu nutzen. Doch aus logistischen Gründen entschied sich das Landgericht dagegen – und für die Leichtbau-Variante. Diese sollte zunächst auf dem Parkplatz der JVA an der Faeschstraße ihren Platz finden. Doch Gewerkschaft und JVA-Mitarbeiter protestierten gegen den Plan. Die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation am Südfriedhof würde durch den Hallenbau weiter verschärft. Rückblickend räumte Kellermann ein, dass die Parkplatz-Lösung „nicht glücklich, und nicht optimal“ gewesen wäre. „Deshalb bin ich tief erleichtert, dass wir nun diese Landesliegenschaft nutzen können.“

Das Ergebnis ist gelungen. Der improvisierte Gerichtssaal vermittelt einen würdigen Rahmen. Die Nebenräume sind zweckmäßig. Im Vergleich zum übersichtlichen Schwurgerichtssaal am Landgericht werden sich erfahrene Prozessbeobachter und wohl auch Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger zunächst an die größeren Dimensionen gewöhnen müssen. Die Plätze für Zuschauer, derzeit 23 Stück, befinden sich hinter einer Glasscheibe. Das Geschehen im Saal wird per Lautsprecher übertragen.

Ein paar Umstellungen im Saal wird es aber noch geben. Denn den Auftakt im neuen Justizbau macht nicht das Vinetaplatz-Verfahren, sondern der Prozess gegen Hartmut F., der am 19. Mai in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen erschossen haben soll. Die Verhandlung beginnt am 23. Februar. Aufgrund des großen Interesses der Öffentlichkeit entschied sich das Landgericht, bereits mit diesem Fall in den Niemannsweg umzuziehen. Ob dann noch weitere Plätze für Prozessbeobachter zur Verfügung stehen, hängt auch von der Entwicklung der Corona-Lage ab. Wer dieses Verfahren vor Ort im temporären Kieler Gerichtssaal verfolgen will, sollte also vor allem eines tun: früh aufstehen.