Kiel

Die Nutzung von Landstrom kann den Bordbetrieb nur unterstützen. An Bord von größeren Schiffen gibt es ein Netzwerk an Energieerzeugern. In der Regel versorgen große Dieselmotoren mit Stromgeneratoren diese Netzwerke mit Strom.

Die Generator-Sets arbeiten wie ein Fahrradynamo. Die Dieselmotoren übernehmen dabei die Aufgabe des Radfahrers und bringen über Wellen die Bewegung in die Stromgeneratoren. Diese Generatoren liefern dann den Strom in die einzelnen Netze an Bord.

Nur Landstrom reicht nicht

Schiffe betreiben zudem große Heizkessel in den Maschinenräumen. In diesen Kesseln wird wie bei der heimischen Heizung Wasserdampf oder Warmwasser mit der Verbrennung von Öl erzeugt. Dieser Wasserdampf wird zum Beheizen der Schweröltanks gebraucht. Ein Betrieb dieser Kessel mit elektrischen Heizungen wäre aufwändig - ähnlich wie E-Heizungen in Häusern.

Hohe Sicherheitsauflagen für Schiffe

Hinzu kommt, dass Passagierschiffe wie die Color Line aufgrund der hohen Sicherheitsauflagen ständig Notstromaggregate in Bereitschaft haben. Sie springen automatisch an, falls es im Netz an Bord zu Schwankungen oder Ausfällen kommt.

Diese Notstromaggregate müssen unabhängig vom Landstrom anspringen können. Deshalb gibt es während der Nutzung von Landstrom immer mal wieder Rauchwolken über den Schornsteinen von Schiffen zu begutachten.

