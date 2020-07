Das Projekt Landstrom für zivile Schiffe kommt voran. Nachdem im vergangenen Jahr am Norwegenkai die erste Anlage für die Fähren der Color Line in Betrieb genommen wurde, wurde diese Woche auch der Anschluss für Fähren der Stena Line sowie ein Kabelwagen für die Kreuzfahrer am Ostseekai geliefert.