Es war in jeder Hinsicht eine klare Sache: Mit 146 von 148 Stimmen hat die Mitgliederversammlung der Kieler SPD am Dienstag in der Lille-Brauerei Amtsinhaber Ulf Kämpfer als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 27. Oktober nominiert. Ein Feier-Abend für Ulf Kämpfer.