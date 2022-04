Kiel

Der Trend geht zur Briefwahl. Zwölf Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai zeichnet sich in Kiel ein ungewöhnlich hoher Anteil von Wählerinnen und Wählern ab, die ihre Stimmen per Brief abgeben.

In Zahlen: Die Stadtverwaltung teilt mit, sie habe bisher rund 35.000 Briefwahlscheine ausgestellt. Zum Vergleich: Bei der vorherigen Landtagswahl 2017 waren es zum gleichen Zeitpunkt erst gut 17.000 Briefwahlscheine.

„Der Trend zur Briefwahl hält seit Ausbruch der Corona-Pandemie unvermindert an“, sagt Stadtrat Gerwin Stöcken, der zurzeit seinen Amtskollegen Christian Zierau vertritt. Ordnungsdezernent Zierau ist der städtische Wahlleiter.

Stöcken fährt fort: „Ob per Post oder mit einem Urnengang: Wichtig ist, dass die Kielerinnen und Kieler ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen.“ Stöcken formuliert ein klares Votum: „Gehen Sie wählen und entscheiden Sie so über die Zusammensetzung des künftigen Landtags in Schleswig-Holstein.“

Am Freitag, 6. Mai, um 12 Uhr endet in Kiel die Antragsfrist für die Briefwahl. Die Wahlbriefe mit dem Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein können portofrei per Post gesendet werden. Sie können auch im Briefwahlbüro im Rathaus abgegeben oder am Wahlsonntag selbst bei den Briefwahlvorständen abgegeben werden. Die genauen Angaben finden sich auf dem roten Wahlbriefumschlag. Die roten Wahlbriefe müssen spätestens am Wahlsonntag 8. Mai um 18 Uhr dem zuständigen Briefwahlvorstand vorliegen.

Wer noch keine Briefwahlunterlagen beantragt hat, das aber noch machen möchte: Der Antrag kann online auf www.kiel.de/wahlen oder per E-Mail an die Adresse briefwahl@kiel.de gestellt werden. Auch ein Antrag per Post oder persönlich im Wahlbüro im Kieler Rathaus, Zimmer 184 gegenüber der Einwohnermeldestelle, ist möglich. Das Antragsformular findet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Stadtverwaltung empfiehlt, den dort aufgedruckten QR-Code zu nutzen, der direkt zum Online-Antrag führt.

Wer persönlich im Briefwahlbüro im Kieler Rathaus erscheint, muss einen Personalausweis oder einen Reisepass vorlegen. Die Stimmabgabe kann dann unmittelbar im Briefwahlbüro erfolgen. Wer für eine andere Person die Briefwahlunterlagen oder den Wahlschein beantragen oder abholen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht.

Das Briefwahlbüro im Kieler Rathaus, Zimmer 184 gegenüber der Einwohnermeldestelle, ist bis zum Freitag, 6. Mai, werktags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, außerdem montags und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr sowie dienstags von 13 bis 18 Uhr.