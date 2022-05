Kiel

Kay Walkerling sieht sich um sein Wahlrecht gebracht. Der 66 Jahre alte, schwerbehinderte Rentner aus Russee hatte zur Landtagswahl am 8. Mai Briefwahl beantragt, seine Frau Marianne (70) auch. Aber die Briefwahlunterlagen seien nicht angekommen, versichert das Ehepaar. Die Walkerlings vermuten, dass die Post oder ein anderer Zustelldienst sie nicht zugestellt haben. Sie seien bis heute nicht da.

Also machten die beiden sich am Wahlsonntag doch auf den für sie etwas beschwerlichen Weg zum Wahllokal in der Grundschule Russee. Sie kamen dort in der Gewissheit an, dass der Personalausweis genügt, um an der Wahl teilzunehmen. Weit gefehlt.

Sperrvermerk W im Wählerverzeichnis

Der Wahlhelfer Winfried Jöhnk aus Russee, seines Zeichens auch Vorsitzender des Ortsbeirats Russee/Hammer/Demühlen, klärte die Walkerlings darüber auf, dass er ihnen die Wahl verwehren müsse. Begründung: Sie könnten Wahlbetrug begehen. Ihre Namen waren im Wählerverzeichnis bereits mit einem W versehen. Der Sperrvermerk signalisiert dem Wahlvorstand im Wahllokal: Hat schon gewählt, per Briefwahl. Eine doppelte Wahl sei Wahlbetrug.

Auf Walkerlings Widerspruch hin erkundigte Wahlhelfer Jöhnk sich sicherheitshalber noch einmal im Wahlbüro des Kieler Rathauses. Dort wurde die Verweigerung bestätigt: „Wer Briefwahl beantragt hat, kann nicht an der Urnenwahl im Wahllokal teilnehmen.“ Punktum.

Jöhnk bestätigt den Vorfall im Wahllokal auf Nachfrage. Er berichtet, dass es am Wahltag sogar acht derartige Fälle allein in „seinem“ Wahlbezirk 154 gegeben habe.

Landeswahlgesetz ist eindeutig

Der Kieler Wahlleiter Christian Zierau erläutert auf Anfrage, die rechtlichen Grundlagen zur Briefwahl seien im Landeswahlgesetz „abschließend geregelt“. Das Risiko der Briefwahl gehe bei Beantragung der Unterlagen auf den Wahlberechtigten über. „Das betrifft sowohl die rechtzeitige Antragstellung als auch den Transport und die Ausübung des Wahlrechts.“ Der Sperrvermerk W im Wählerverzeichnis werde vom System in dem Augenblick gesetzt, in dem ein Wahlschein ausgestellt wird.

Es hätte einen Ausweg gegeben: Neuer Wahlschein bis Sonnabend 12 Uhr

Es hätte für die Walkerlings gleichwohl einen Ausweg gegeben, allerdings nicht mehr am Wahlsonntag. „Wenn Briefwahlunterlagen nicht zugegangen sind, kann bis Sonnabend, 12 Uhr, nach Abgabe einer entsprechenden Erklärung ein neuer Wahlschein ausgestellt werden“, berichtet Zierau. Das geht im Wahlbüro im Kieler Rathaus, Zimmer 184.

Wie viele solcher Fälle es am Wahlsonntag in Kiel gab, sei nicht bekannt, teilt der Wahlleiter mit. Im Wahlbüro habe es „einige wenige Nachfragen“ aus den Wahlbezirken sowie von Wählerinnen und Wählern gegeben. Es gebe bisher keine Wahlanfechtungen. Insgesamt habe das Kieler Wahlbüro 45 311 Wahlscheine ausgestellt – eine Rekordzahl.

Kay Walkerling stellt das alles nicht zufrieden. Der verhinderte Wähler regt an, den Sperrvermerk W im Wählerverzeichnis erst dann zu setzen, wenn der ausgefüllte Wahlschein wieder im Wahlbüro ankommt. Eine Anregung, die der Wahlberechtigte allerdings an den Landesgesetzgeber richten muss.