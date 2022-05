Kiel

Was für ein verrückter Abend für die Grünen auch in Kiel: Das historisch beste Ergebnis hat die Ökopartei vielleicht aus der Regierung geführt. Den ersten Jubel auf der Wahlparty in der Lille-Brauerei trübt das dennoch nicht – wohl aber die weiteren Gedanken bei Bier und Pommes. Vor allem Kieler Erststimmen halten die Laune dennoch hoch.

Historisch bestes Ergebnis wird umjubelt

Ab 17 Uhr füllte sich der Biergarten im Kieler Westen immer mehr. Hier wollen der Kieler Kreisverband der Grünen und der Landesverband gemeinsam anstoßen auf ein gutes Wahlergebnis. Und die 17 sollte im Laufe des Abends auch im Mittelpunkt stehen. Denn mehr als 17 Prozent erhalten die Grünen bereits den ersten Umfragen und Hochrechnungen zufolge. Das wird das historisch beste Ergebnis.

Erhofft hatte sich das Anna Langsch, Direktkandidatin im Kieler Westen. Sie schielt auch persönlich auf ein Mandat und den sofortigen Einzug in den Landtag. „Es wird ein spannender Abend so oder so. Aber ich rechne mir hier gute Chancen aus, dass wir den Wahlkreis holen.“ Im Laufe der Party sollte sich genau das bewahrheiten.

Feiern, bis das Spitzenduo kommt – und dann weiter

Als der grüne Balken kurz nach 18 Uhr erstmals nach oben schnellt, herrscht kurzfristig erst einmal Ekstase bei etwa 150 Menschen in der Brauerei. Das Feiern kennt kein Halten mehr, auch als gegen 18.30 Uhr das Spitzenduo Monika Heinold und Aminata Touré eintrifft. „Das war ein krasser gemeinsamer Wahlkampf. Ihr seid der Hammer“, jubelt Touré.

„Wir haben an jeder Haustür dreimal geklingelt, mit jeder Bürgerin viermal gesprochen – und hatten 500 gute Argumente“, ergänzt Heinold. „Wir sehen heute Abend, was daraus zu machen ist.“ Und damit verschwinden die beiden wieder Richtung Landeshaus.

Sie lassen eine zerrissene Partytraube zurück. Denn schnell wird den Grünen zwar klar, dass sie Wahlsieger sind – aber zugleich Regierungsverlierer sein könnten. Das gute CDU-Ergebnis erlaubt den Konservativen, sich den traditionellen Wunschpartner FDP anzuheften. Eine Koalition mit starken Grünen scheint nicht wünschenswert.

Ist Jamaika gleich Daniel Günther?

So sieht das auch Anke Erdmann, ehemalige Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin: „Die Menschen fanden Jamaika gut – und haben Daniel Günther gewählt.“ Selbst dass die AfD möglicherweise aus dem Landtag fliegt, hat zu diesem Zeitpunkt eine unangenehme Folge für die Grünen: Es verschiebt die Sitzverhältnisse so, dass es für Schwarz-Gelb reicht.

Also richtet sich im Laufe des Abends der Blick auf Kiel. Und auch da zeigen sich die Grünen bärenstark. Immer weiter wachsen die Zahlen bis hin zu einem Platz eins der Grünen bei den Erststimmen in der Landeshauptstadt mit fast 30 Prozent. Erst ein, dann zwei Wahlkreise gehen an Langsch und Lasse Petersdotter im Westen und Norden.

Langsch und Petersdotter wollen Direktmandate

Petersdotter gibt sich zunächst bescheiden, will erst finale Zahlen abwarten. Doch zum Landesergebnis sagt er: „Kurs halten ohne Antrieb ist Stillstand.“ Und er erinnert Regierungschef Daniel Günther daran, wer aus Sicht der Grünen Fortschritt in die Landesregierung getragen hat. Und dann reklamiert er noch einen weiteren Erfolg für sich: Sollte die AfD aus dem Landtag geflogen sein, habe er als engagierter Gegner von Rechtsextremismus einen Grund mehr zu feiern.

Später traut sich Petersdotter zu jubeln: „Das ist das absolute Highlight meiner bisherigen politischen Karriere.“ Er habe sein ganzes Leben im Kieler Norden verbracht und „richtig Bock“, den im Landtag zu vertreten. Es gelte, die Themen faire Mieten und gute Löhne anzugehen.

Auch das Grinsen von Langsch wird immer breiter, als sich ihr Sieg manifestiert: „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.“ Morgen beginne für die über die Queer-Bewegung in die Partei gekommene Frau ein neues Leben. „Ich habe davon bisher nur eine Fantasie, aber keine Vorstellung.“

Grüne blicken zuversichtlich in Kieler Zukunft

Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel blickt schon im Laufe des Abends über den Abend hinaus. Sie verweist darauf, dass schon 2023 die nächsten Kommunalwahlen anstehen. Und das Kieler Ergebnis der Grünen zeige, welche Rolle die Partei inzwischen in der Landeshauptstadt spielt.