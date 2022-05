Zwei Tage vor der Landtagswahl organisiert Fridays for Future in ganz Schleswig-Holstein Klimastreiks. Unter anderem in Kiel, Neumünster und Eckernförde werden die Aktivistinnen und Aktivisten am Freitagnachmittag auf die Straße gehen. In Kiel sorgt die Demonstration auch für Sperrungen zweier Parkplätze.