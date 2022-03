Kiel

Der Countdown läuft! Rund 185.000 Kielerinnen und Kieler sind aufgerufen, bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Kreuze zu machen – im Wahllokal am 8. Mai 2022 oder zuvor in Form von Briefwahl. Wir haben an dieser Stelle alle für Sie relevanten Informationen zur Wahl zusammengetragen.

Wurden die Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl 2022 in Kiel bereits verschickt?

Die Wahlbenachrichtigungen erhalten Sie spätestens bis 16. April 2022. Falls Sie keine Wahlbenachrichtigung von der Stadt Kiel bekommen haben, Sie aber die Wahlrechts-Voraussetzungen erfüllen, wenden Sie sich bitte an das Briefwahlbüro im Rathaus, Telefon 0431/901-3091.

Muss ich am Wahltag ins Wahlbüro oder kann ich meine Stimme auch per Briefwahl abgeben?

Grundsätzlich sind alle Wahlberechtigte in Kiel „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“, zur Briefwahl zugelassen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2013 diese allgemeine Freigabe der Briefwahl als verfassungsgemäß: Die Zulassung der Briefwahl diene dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen.

Wer nicht per Briefwahl abstimmen will, kann am 8. Mai 2022 ein Wahllokal in Kiel aufsuchen. Welches das richtige ist, ist den per Post versandten Wahlbenachrichtigung zu entnehmen. Sie können aber auch einen Blick in den Wahllokalfinder der Stadt Kiel werfen.

Wie komme ich in den drei Wahlkreisen in Kiel an Briefwahlunterlagen zur Landtagswahl – und ab wann?

Wer bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein per Briefwahl abstimmen möchte, kann in Kiel die Unterlagen ab sofort im Rathaus (Fleethörn 9, 24103 Kiel) beantragen. Dafür gibt es ein Briefwahlbüro im Raum 184 (gegenüber der Einwohnermeldestelle).

Wichtig: Die Briefwahlunterlagen können nicht telefonisch angefordert werden. Der Antrag sollte unbedingt rechtzeitig, vorzugsweise online auf www.kiel.de/wahlen oder per E-Mail an die Adresse briefwahl@kiel.de gestellt werden.

Auch eine postalische oder persönliche Beantragung vor Ort ist möglich. Das Formular findet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungen, die bis spätestens zum 16. April an alle Wahlberechtigten verschickt werden. Empfohlen wird, den aufgedruckten QR-Code zu nutzen, der direkt zum Online-Antrag führt.

Gibt es auch ein Briewahlbüro in Kiel?

Das Briefwahlbüro im Kieler Rathaus, Fleethörn 9, im Raum 184 gegenüber der Einwohnermeldestelle ist bis zum 6. Mai 2022 werktags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, zudem montags und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr sowie dienstags von 13 bis 18 Uhr.

Die Wahlbriefe mit dem Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein können im Briefwahlbüro im Rathaus abgegeben werden oder am Wahltag selbst bei den Briefwahlvorständen (die genauen Angaben finden sich auf dem roten Wahlbriefumschlag).

Wer persönlich vor Ort erscheint, muss einen Personalausweis oder einen Reisepass vorlegen. Die Stimmenabgabe kann dann unmittelbar im Briefwahlbüro erfolgen. Wer für eine andere Person Briefwahlunterlagen oder Wahlschein beantragen oder abholen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht.

Lesen Sie auch Diese Erkenntnisse ziehen Parteien in SH aus der Landtagswahl im Saarland

Was muss ich bei der Briefwahl beachten?

Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt - das alles kommt bei einem an.

Das Infoblatt erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und zwar so: Erst- und Zweitstimme persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben.

Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und - ganz wichtig - unterschreiben.

Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Oder man bringt ihn zu der Stelle, die auf dem Umschlag angegeben ist.

Die roten Wahlbriefe müssen spätestens bis zum 8. Mai, Punkt 18 Uhr, dem zuständigen Briefwahlvorstand vorliegen.

Der Rückversand ist portofrei.

Landtagswahl am 8. Mai 2022: Wann öffnen in Kiel die Wahllokale?

Die Wahllokale in Kiel, Kronshagen und Altenholz öffnen am Sonntag, 26. September 2021, um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie Ihre Stimme abgeben.

Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit. Dies erleichtert die Arbeit der ehrenamtlichen Wahlhelfer.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sorgt dafür, dass die Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Kiel reibungslos abläuft?

Für einen reibungslosen Ablauf der Landtagswahl ahl wollen in Kiel einmal mehr rund 1.500 ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen in 133 Urnen- und 80 Briefwahlvorständen sorgen.

Das Kieler Wahlbüro sucht noch weitere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das sind wahlberechtigte Bürger, die am Wahltag in den Wahlvorständen als Wahlvorsteher und Beisitzer die Wahlhandlung leiten und das Wahlergebnis im Wahlbezirk feststellen.

Die Tätigkeit ist ein Ehrenamt, es wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro gezahlt. Bei Landtagswahlen gilt das Mindestalter von 16 Jahren. Wer mitmachen möchte, sollte sich per Mail unter oder telefonisch unter (0431) 901-2371 oder 901-2335 melden.

Kann ich bei der Bundestagswahl meine Stimme abgeben, wenn ich die Wahlbenachrichtigung verloren habe?

Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, können Sie Ihr Ausweisdokument vorlegen und trotzdem wählen.

Was ist, wenn ich am Wahltag krank werde?

Wer kurzfristig erkrankt, kann jemanden bevollmächtigen, die Briefwahlunterlagen bis spätestens am Wahltag, 15 Uhr, abzuholen.

Die bevollmächtigte Person bekommt die Unterlagen im Rathaus, im Raum 184 gegenüber der Meldebehörde, Fleethörn 9, 24103 Kiel.

Was ist, wenn ich umgezogen bin?

Bei An- oder Ummeldung in Kiel erhalten Sie von der Meldebehörde die zutreffenden Informationen.

Um was geht es eigentlich bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022?

Gewählt wird Schleswig-Holsteins Landtag, und zwar für die nächsten fünf Jahre. Das Parlament hat in der Regel 69 Abgeordnete, allerdings kann sich diese Zahl unter bestimmten Umständen erhöhen. Derzeit sind es 73.

Damit die Belange aller Kreise und kreisfreien Städte im Landtag berücksichtigt werden, wurde Schleswig-Holstein für die Landtagswahl in 35 Wahlkreise aufgeteilt. Alle Wahlkreise haben in etwa eine gleich große Einwohnerzahl.

Kiel verfügen über drei Wahlkreise: 12 – Kiel-Nord, 13 – Kiel-West und 14 – Kiel-Ost.

Wie viele Kreuze muss ich auf dem Stimmzettel zur Landtagswahl in SH machen?

Zwei: Mit der Erststimme (linke Seite auf dem Stimmzettel) wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin im jeweiligen Wahlkreis gewählt. Mit der Zweitstimme (rechte Seite auf dem Stimmzettel) wird eine Partei gewählt.

Wer mehr als jeweils ein Kreuz auf der linken und rechten Seite macht, wählt ungültig.

Welche Parteien stehen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf dem Stimmzettel?

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien:

CDU

SPD

Grüne

FDP

SSW

AfD

Die Linke

Piratenpartei

Freie Wähler

Die Partei

Zukunft (Z.)

Die Basis

Die Humanisten

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Volt.

Es dürfen auch parteilose Einzelbewerber antreten.

LTW 2022: Welche Kandidatinnen und Kandidaten stehen in Kiel zur Wahl?

Die Wahlberechtigten in Kiel können folgenden Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben:

CDU: Tobias von der Heide (Kiel-Nord), Kristina Herbst (Kiel-West), Seyran Papo (Kiel-Ost)

Tobias von der Heide (Kiel-Nord), Kristina Herbst (Kiel-West), Seyran Papo (Kiel-Ost) SPD: Benjamin Walczak (Kiel-Nord), Özlem Ünsal (Kiel-West), Serpil Midyatli (Kiel-Ost)

Benjamin Walczak (Kiel-Nord), Özlem Ünsal (Kiel-West), Serpil Midyatli (Kiel-Ost) Grüne: Lasse Petersdotter (Kiel-Nord), Anna Langsch (Kiel-West), Nelly Waldeck (Kiel-Ost)

Lasse Petersdotter (Kiel-Nord), Anna Langsch (Kiel-West), Nelly Waldeck (Kiel-Ost) FDP: Heiner Garg (Kiel-Nord), Theresa Leinkauf (Kiel-West), Dennys Bornhöft (Kiel-Ost)

Heiner Garg (Kiel-Nord), Theresa Leinkauf (Kiel-West), Dennys Bornhöft (Kiel-Ost) SSW: Marvin Schmidt (Kiel-Nord), Susanna Swoboda (Kiel-West), Pascal Schmidt (Kiel-Ost)

Marvin Schmidt (Kiel-Nord), Susanna Swoboda (Kiel-West), Pascal Schmidt (Kiel-Ost) AfD: Robert Petrick (Kiel-Nord), Eike Reimers (Kiel-West), Knutz Frenzel (Kiel-Ost)

Robert Petrick (Kiel-Nord), Eike Reimers (Kiel-West), Knutz Frenzel (Kiel-Ost) Die Linke: Kim Nierobisch (Kiel-Nord), Johann Knigge Blietschau (Kiel-West), Björn Thoroe (Kiel-Ost)

Kim Nierobisch (Kiel-Nord), Johann Knigge Blietschau (Kiel-West), Björn Thoroe (Kiel-Ost) Piratenpartei: Jana Käding (Kiel-Nord)

Jana Käding (Kiel-Nord) Freie Wähler: Hannelore Brandt (Kiel-West)

Hannelore Brandt (Kiel-West) Die Partei: Ove Joachim Schroeter (Kiel-West), Florian Wrobel (Kiel-Ost)

Ove Joachim Schroeter (Kiel-West), Florian Wrobel (Kiel-Ost) Zukunft (Z.): ./.

./. Die Basis: Ansgar Stadler (Kiel-Nord), Karl Eckert (Kiel-West), Detlef Hackethal (Kiel-Ost)

Ansgar Stadler (Kiel-Nord), Karl Eckert (Kiel-West), Detlef Hackethal (Kiel-Ost) Die Humanisten: Marvin Weidemeier (Kiel-West)

Marvin Weidemeier (Kiel-West) Gesundheitsforschung: ./.

./. Tierschutzpartei: ./.

./. Volt.: Simon Wadehn (Kiel-West), Lea Barckhan (Kiel-Ost)

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in Kiel?

Auf KN-online berichten wir am Wahlabend live über die Ergebnisse aus den drei Wahlkreisen in Kiel. Hier finden Sie die Ergebnis-Artikel:

Wahlkreis 12: Kiel-Nord

Wahlkreis 13: Kiel West

Wahlkreis 14: Kiel-Ost

Hinweis: Die dargestellten Ergebnisse am Wahlabend sind vorläufig. Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl für die Wahlkreise 12, 13 und 14 stellt der Kreiswahlausschuss in öffentlicher Sitzung fest und zwar am 16. Mai 2022 um 14 Uhr im Magistratssaal des Rathauses, Fleethörn 9, im 2. Obergeschoss.

Rückblick: Wer hat die Landtagswahl 2017 in Kiel gewonnen?

Wahlkreis 12: Kiel Nord – Ergebnisse 2017

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 12, Kiel Nord, Torsten Albig (*) von der SPD mit einem Ergebnis von 37,8 Prozent durch. Robert Vollborn von der CDU landete mit 29,5 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Torsten Albig, SPD: 37,8 Prozent (*)

Robert Vollborn, CDU: 29,5 Prozent

Monika Heinold, Grüne: 13 Prozent

Heinrich Garg, FDP: 6,7 Prozent

Ulrich Schnippels, Die Linke: 4,3 Prozent

Sören Boigs, Afd: 3,7 Prozent

Armin Petersen, SSW: 2,1 Prozent

(*) Anmerkung der Redaktion: Nach der verlorenen Landtagswahl zog sich der abgewählte Ministerpräsident Torsten Albig aus der Landespolitik zurück.

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Kiel-Nord lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die CDU vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 25,2 Prozent

SPD: 24,1 Prozent

Grüne: 21,0 Prozent

FDP: 12,1 Prozent

Die Linke: 6,1 Prozent

AfD: 4,4 Prozent

SSW: 3,3 Prozent

Sonstige: 3,8 Prozent

Wahlkreis 13: Kiel-West – Ergebnisse 2017

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 13, Kiel-West, Özlem Ünsal von der SPD mit einem Ergebnis von 36,5 Prozent durch. Tobias Loose von der CDU landete mit 27,7 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Die Ergebnisse aller zur Wahl angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten:

Tobias Loose, CDU: 27,7 Prozent

Özlem Ünsal, SPD: 36,5 Prozent

Lasse Petersdotter, Grüne: 13,3 Prozent

Ekkehard Klug, FDP: 6 Prozent

Andreas Halle, Piraten: 2,2 Prozent

Susanna Swoboda, SSW, 2,9 Prozent

Stefan Rudau, Linke: 5,1 Prozent

Gerald Hohmann, AfD: 4,4 Prozent

Swana Lohse, Die Partei: 2,0 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Kiel-West lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die SPD vor der CDU und den Grünen. Ein Überblick:

SPD: 28,7 Prozent

CDU: 22,5 Prozent

Grüne: 19,0 Prozent

FDP: 9,3 Prozent

Die Linke: 8,3 Prozent

AfD: 4,7 Prozent

SSW: 3,0 Prozent

Sonstige: 4,5 Prozent

Wahlkreis 14: Kiel-Ost – Ergebnisse 2017

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 14, Kiel-Ost, Bernd Heinemann von der SPD mit einem Ergebnis von 40,4 Prozent durch. Floriana Igrishta von der CDU landete mit 28 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Die Ergebnisse aller zur Wahl angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten:

Floriana Igrishta, CDU: 28 Prozent

Bernd Heinemann, SPD: 40,4 Prozent

Ulrich Hühn, Grüne: 9 Prozent

Christina Musculus-Stahnke, FDP: 6,4 Prozent

Andreas Heinrich, Piraten: 2,6 Prozent

Marcel Schmidt, SSW: 4 Prozent

Esra Toguz, Linke: 6,7 Prozent

Falko Vehling, LKR: 1,2 Prozent

Maximilian Wolter, Die Partei: 1,7 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Kiel-Ost lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die SPD vor der CDU und den Grünen. Ein Überblick:

SPD: 32,5 Prozent

CDU: 23,0 Prozent

Grüne: 13,1 Prozent

FDP: 9,1 Prozent

Die Linke: 7,3 Prozent

AfD: 7,5 Prozent

SSW: 3,3 Prozent

Sonstige: 4,2 Prozent

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl in Kiel?

Im Wahlkreis Kiel-Nord gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 48.241 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,5 Prozent bei 66.522 Wahlberechtigten. Gültig waren 47.927 Stimmen, ungültig 314.

Im Wahlkreis Kiel-West stimmten insgesamt 42.347 Wählerinnen und Wähler ab – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 62,5 Prozent bei 67791 Wahlberechtigten. Gültig waren 41957 Stimmen, ungültig 390.

An der Landtagswahl 2017 im Wahlkreis Kiel-Ost nahmen insgesamt 30.034 Wählerinnen und Wähler teil – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 53,6 Prozent bei 56053 Wahlberechtigten. Gültig waren 29117 Stimmen, ungültig 917.

Wie setzen sich die einzelnen Wahlkreise in Kiel zur Landtagswahl zusammen?

Der Wahlkreis Kiel-Nord grenzt an Kronshagen und umfasst folgendes Gebiet:

Beginnend an der Stadtgrenze zur Gemeinde Kronshagen auf der Straßenmitte der Eckernförder Straße und Gutenbergstraße, der Straße Lehmberg bis zur Holtenauer Straße, in südöstlicher Richtung auf der Straßenmitte der Holtenauer Straße bis zum Dreiecksplatz.

Von dort nach Osten auf der Straßenmitte der Brunswiker Straße, der Straße Schlossgarten und der Straße Prinzengarten, dort auf der Straßenmitte Prinzengarten bis zum Düsternbrooker Weg.

Von dort nach Norden auf der Straßenmitte des Düsternbrooker Wegs bis zur Kiellinie, auf der Wegmitte Kiellinie entlang bis zum Sportboothafen Seeburg, dort an das Ufer des Hafens, entlang der Wasserlinie südlich durch die Hörn, dann entlang der Wasserlinie nördlich bis zur Stadtgrenze zur Gemeinde Mönkeberg.

Von dort quer durch die Förde zum Westufer bis zum Ende der Nordmole, entlang der Schleusen über den Nord-Ostsee-Kanal, entlang der Wasserlinie nördlich am Ufer des Hafens bis zur Stadtgrenze zur Gemeinde Strande, der Stadtgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kronshagener Gemeindegrenze.

Der Wahlkreis Kiel-West umfasst folgendes Gebiet:

Die Grenze zum Wahlkreis 12 beginnend am Sportboothafen Seeburg bis zur Stadtgrenze zur Gemeinde Kronshagen an der Eckernförder Straße.

Entlang der Stadtgrenze in südlicher Richtung bis zur Stadtteilgrenze Meimersdorf, entlang dieser Grenze quer über den Schulensee nach Osten bis zur Poppenbrügger Au, weiter bis an die Neue Hamburger Straße (L 318), diese kreuzend weiter entlang der Neuen Hamburger Straße (L 318), die Bundesstraße 404 sowie die Bahnlinien kreuzend, dann östlich der Bahnlinien nach Norden bis zur Einmündung der Straße Schwedendamm in die Bahnhofstraße.

Auf der Straßenmitte der Bahnhofstraße entlang bis zur Hörn, von dort am westlichen Ufer des Hafens entlang der Wasserlinie in nördlicher Richtung zurück bis zum Ausgangspunkt am Sportboothafen Seeburg.

Der Wahlkreis Kiel-Ost umfasst folgendes Gebiet: Beginnend an der Begrenzungslinie des Wahlkreises 13 am südlichen Ufer der Hörn entlang der Wasserlinie des Ostufers des Kieler Hafens in nördlicher Richtung bis zur Stadtgrenze zur Gemeinde Mönkeberg, der östlichen und südlichen Stadt- grenze folgend bis zur Begrenzungslinie des Wahlkreises 13, dieser folgend zurück bis zum Ausgangspunkt am südlichen Ufer der Hörn.