Kiel

Es gibt viele grüne Bereiche in Kiel. Der Verein zur Förderung der Kieler Stadtnatur lädt seit zehn Jahren regelmäßig zum Langen Tag der Stadtnatur Kiel ein. Bei den fünf Aktionen und 15 Führungen durch Naturgärten, an der Steilküste, zu den Fledermäusen und über Friedhöfe ging es mit dem Umweltverband VCD auch durch die Altstadt. Hier ging es um die Frage, wie viel Platz für die urbane Natur bleibt.

An diesem Wochenende spielte das Wetter nicht mit

Berlin veranstaltet den Langen Tag der Stadtnatur seit 2007 erfolgreich, an der Förde folgte 2011 der Verein zur Förderung der Kieler Stadtnatur erstmals mit unterschiedlichen Akteuren aus den Bereichen Natur und Umwelt – mit dem Ziel, die Besonderheiten der Natur vor der eigenen Haustür in der Landeshauptstadt zu zeigen. An diesem Wochenende spielte das Wetter allerdings nicht so mit. Wegen der Regenschauer fiel die Besucherzahl schwankend aus. „Mal kam nur eine Person, dann auch wieder 20 zu den Fledermäusen oder zehn in den Naturgarten. Es war aber eine schöne Stimmung“, bilanzierte Arne Stenger vom Verein zur Förderung der Kieler Stadtnatur. Alle Akteure hätten sich voll engagiert gezeigt. Er kündigte an, dass es nächstes Jahr weitergehen soll.

In diesem Jahr gesellte sich der Umweltverband VCD zum Naturtag. Mit einem Spaziergang, der vom Schlossplatz aus durch die Altstadt führte. Frederik Meißner, Maik Kristen und Carolin Kaubke vom VCD Kiel stellten dabei die spannende Frage, wie eine moderne und lebenswerte Altstadt aussehen kann.

Warum ist der ganze Schlossplatz versiegelt?

In Kiel kann man von vielen Orten auf die Förde blicken, es gibt etliche Parks und grüne Bereiche, die zum Verweilen einladen. Doch es könnte in der Altstadt grüner sein, so der Tenor während des Spaziergangs. „Die Altstadt ist nicht der Ort, wo man sich häufiger mal aufhält“, findet Kristen. Städtebaulich sei viel passiert, „aber für viele endet die Innenstadt am Alten Markt. Dabei sind wir hier im Kerngebiet“, sagt Kaubke. Auf dem Schlossplatz sei wenig los, „das schreit hier nach einem Café und Sitzgelegenheiten“, sagt sie. Arne Stenger bedauert auch die Betonplatten, es sei eine Frage, ob der ganze Platz versiegelt sein müsste oder die Wiese erweitert werden könne. Kristen fügt noch hinzu, dass der Platz kein „Point of Interest“ sei. Schön wäre beispielsweise ein Spielplatz für die Kinder der Anwohner. „Hier könnte man doch auch prima Sommerkino anbieten“, sagt Kaubke.

Es geht weiter Richtung Alter Markt. Die sanierte Schlossstraße „ist als Fußgängerzone nicht richtig zu erkennen“, sagt Meißner. Das Blindenleitsystem werde fälschlicherweise als Parkmarkierung betrachtet. An einigen Stellen wurden Bäume gepflanzt. „Falls die hier wachsen, wachsen sie auf die Balkone, so nah sind die an den Häusern dran“, sagt Stenger. Dass hier so wenig los ist, sieht er teils auch in der Kieler Geschichte begründet. In vielen Städten liegt die Altstadt in der Nähe des Bahnhofs, in Kiel sei eine zu lange Strecke dazwischen. Das war nicht immer so, „ganz früher war der Bahnhof beim Rathaus“.

Klostergarten sticht als positives Beispiel heraus

Als positives Beispiel für eine lebenswerte Altstadt betrachtet die Gruppe den Klostergarten. Ruhig und besinnlich sei es hier, lauschige Ecken an Kiels historischem Ort laden zum Chillen ein. Doch nicht ganz zu erkennen ist, ob der Garten öffentlich ist. Gleich daneben ist das Café Fiedler, „da könnte man sich auch einen Kaffee mit auf die Wiese nehmen“, sagt Kristen. Bedenken, dass solch ein Ort wie die Kiellinie zu später Stunde als Partyzone missbraucht wird, hat die Gruppe nicht. „In der Altstadt ist eine ganz andere Zielgruppe unterwegs, und außerdem ist ja gleich nebenan die Polizei“, sagt Kaubke.