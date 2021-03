Kiel

Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag an der Kreuzung zur Gutenbergstraße. Dort werden die Trinkwasserleitungen erneuert. Die Ampelquerungen für Menschen, die zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, werden angepasst.

Zugleich baut das Tiefbauamt die Bushaltestelle Eichhofstraße stadtauswärts um. Außerdem untersucht der Kampfmittelräumdienst drei Verdachtsstellen von Abwurfmunition aus dem Zweiten Weltkrieg.

Einfahrten in die Gutenbergstraße werden gesperrt

Wegen der Bauarbeiten werden die Einfahrten von der Eckernförder Straße und von der Eichhofstraße in die Gutenbergstraße für mindestens zwei Wochen gesperrt. Aus der Gutenbergstraße soll weiter in die Eckernförder Straße und in die Eichhofstraße gefahren werden können.

Das Rechtsabbiegen von der Eckernförder Straße stadtauswärts in den Holzkoppelweg entfällt sogar für mindestens vier Wochen. Stadteinwärts soll weiter nach links in den Holzkoppelweg abgebogen werden können. Außerdem bleibt der Holzkoppelweg über Gutenbergstraße und Grasweg erreichbar.

Umleitung wird ausgeschildert

Eine Umleitungsempfehlung für Kraftfahrzeuge will die Stadt ausschildern. Rad- und Fußwege bleiben frei.