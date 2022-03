Kiel

Mit steigenden Temperaturen steigen auch wieder mehr Menschen aufs Rad – die Saison hat begonnen. Das neue Glück auf zwei Rädern teilen Jung und Alt: Kleine Kielerinnen und Kieler flitzen in der Sonntag-Morgensonne auf Laufrädern über Rathausplatz und Sophienblatt. Die Großen rollen, immer öfter elektrisch angetrieben, zur Arbeit oder am Wochenende durch Stadt und Natur. Passend zum Frühlingsanfang zieht die 5. Ausgabe der regionalen Messe „Fahrrad Kiel“ im Ostseekai an diesem Sonntag zahlreiche Gäste an. Die Besucher können in Trends eintauchen, Vorträgen lauschen, sich neue (E-Bike-) Modelle zeigen lassen oder auf der Teststrecke durchstarten.

So wie Gazi Freitag (41), der sich bei den Grünen in Kiel engagiert und mit seinem Sohn Oke (3) mit dem Besuch im Kai gleich zwei Ziele miteinander verbinden kann: „Oke wird im Sommer vier, er wünscht sich sein erstes Fahrrad und hat schon eins ausprobiert. Wir als Familie suchen nach einem neuen Lastenrad“, erzählt Freitag.

Lastenräder: In Kiel schon häufig unterwegs, in Preetz noch selten

Wenig später kutschiert er seinen kleinen Sohn in einem schwarzen E-Lastenrad über die rund 100 Meter lange Teststrecke. Pluspunkt: Es gibt Platz für ein zweites Kind. Auch das Fahrgefühl sei super, findet Freitag. Nun hat er einen Termin bei einem der Kieler Aussteller vereinbart, um zu testen, wie es sich in der freien Natur fährt. Immerhin spricht er von einer Investition von rund 6000 Euro.

Lastenräder, das sieht auch Gazi Freitag so, liegen im Trend. „In Kiel fahren extrem viele Lastenräder herum. Für meine Eltern, die in Preetz leben, ist das noch exotisch“, sagt der politisch engagierte Familienvater, der in der Kieler Innenstadt wohnt und vor einigen Jahren sein Auto abgeschafft hat. Sein Eindruck: „In Kiel kann man gut Radfahren.“

Kostenfreie Rikscha-Fahrten für Senioren in Kiel

Auch die Stadt Kiel ist auf der Messe mit einem Stand vertreten. Sie informiert neben dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und dem Verein Radeln ohne Alter, der ehrenamtlich kostenfreie Rikscha-Fahrten für Senioren anbietet, über ihre Angebote für Radfahrer in der Stadt. Die meisten der Besucher, Veranstalter Nils Hübner spricht von rund 1500, suchen jedoch Beratung.

Henry (9, vorn) und Charlotte (7) sind mit Papa Simon Kühl zur Messe gekommen und dürfen auf Rädern eine Proberunde auf der Teststrecke drehen. Quelle: Frank Peter

An den Ständen wird gefachsimpelt und verglichen. Junge Familien mit Kindern verschaffen sich genauso einen Überblick über den Fahrrad-Markt wie aktive, fit gebliebene Ehepaare und Freunde im Rentenalter.

Harry Kielmann (74) sucht wegen Knieproblemen nach einem E-Bike mit tiefem Einstieg. So geht es auch Conny Malyga (60) aus Kiel, die bei Wind und Wetter mit dem geliehenen E-Bike zur Arbeit nach Altenholz pendelt. Bei einem Modell für rund 3500 Euro bleibt sie stehen. „Die breiten Reifen finde ich toll“, sagt sie. Auch den Preis? „Da würde ich noch mal schauen“, klingt sie zurückhaltend.

Leasing liegt bei Fahrrad-Händlern in Kiel im Trend

In den Gesprächen geht es um Hersteller, Ausstattung, Preise, Zubehör und immer häufiger auch um Diebstahl-Schutz durch Satelliten-Verfolgung sowie um Leasing-Optionen. Das zumindest berichtet Felix Habke von Küstenrad: „60 Prozent unserer verkauften Räder laufen schon über Leasing-Verträge – Tendenz steigend“, so Habke. Besonders Firmen fragten dies nach.

Da man derzeit in ein „normales E-Bike“ mindestens 3000 Euro investieren müsse, ist so ein eingebauter Chip zur Nachverfolgung, wie ihn mancher Hersteller bietet, laut Habke interessant für Kunden. Per App lasse sich unter anderem der Standort des Rades in Echtzeit ermitteln. „Nach einem Einbruch in unserem Laden in Neumünster haben wir ein gestohlenes Fahrrad mit der Polizei durch das Tracking wiedergefunden“, berichtet Habke.

Felix Habke von Küstenrad mit einem E-Bike, das sich über einen eingebauten Chip per App über GPS in Echtzeit verfolgen lässt. Quelle: Frank Peter

Von Gravelbikes ist derzeit auch viel die Rede. Was das ist, erklärt Annika Koch von „Annis Fahrradladen“ in Kiel. Diese neuen Fahrräder kombinieren Rennrad und Mountainbike. Wie Straßenrennräder seien sie für Langstrecken gedacht, kämen jedoch mit dickeren Reifen mit jedem Untergrund zurecht: „Damit kannst du auch mal in den Wald abbiegen. Oder im Herbst über nasse Blätter fahren.“

Kieler Händlerin Annika Koch kämpft seit zwei Jahren mit Lieferketten-Problemen

Annika Koch mit einem ihrer Gravelbikes. Die Räder, die Rennrad-Lenker mit Mountainbike-Details vereinen, seien aktuell im Kommen, sagt sie. Quelle: Frank Peter

Ein passender Hinweis für ihre drei Kunden, die derzeit auf ihre Gravelbikes warten. „Wenn du jetzt bestellst, kriegst du es im August“, weist Annika Koch auf Lieferketten-Probleme hin, mit denen sie seit fast zwei Jahren kämpfe. „Da ist dann alles fürs Rad da, nur das Schaltwerk fehlt, und dann kann man das Rad nicht bauen“, erzählt sie. Ihr Ausblick ist nicht optimistisch. „Das wird bis 2024 so weitergehen.“

Und dann gibt es da noch Besucher wie Simon Kühl (46), die einfach nur gucken wollen – und bislang keine E-Bikes haben: „Wir treten noch“, sagt er und grinst. Mit seinen Kindern Charlotte (7), Henry (9), Jasper (12) und Bryndis (15) stöbert er durch die Halle, sie dürfen Fahrräder ausprobieren, als er erzählt, warum er jetzt aber doch offen für E-Mobilität sei: „Bei kleinen Entfernungen mit dem Auto zu fahren – da kommt man sich doch doof vor, das geht mit dem E-Bike ohne zu schwitzen. Wenn man diese neue Art der Mobilität den Kindern nicht selbst vorlebt, ist es nicht mehr als eine Sonntagsrede.“