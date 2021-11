Beim Laufabzeichen-Wettbewerb haben trotz der Pandemie fast 24.000 Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein teilgenommen. Am Montag ehrten die AOK Nord-West und der Schleswig-Holsteinische Leichtathletik Verband die erfolgreichsten Schulen. Auch eine Schule aus Kiel war unter den Besten.

Von Daniela Weichselgartner