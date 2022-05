Laufen für den guten Zweck: Wings For Life World Run startet in Kiel

Kiel

Laufen für den guten Zweck: Am Sonntag, 8. Mai werden in Kiel-Suchsdorf beim „Wings for Life World Run“ die Laufschuhe geschnürt. Das Event in Kiel ist Teil eines globalen Rennens, bei dem Läuferinnen und Läufer sich per App registrieren und vor einem virtuellen, sogenannten Catcher Car davonspurten. Statt einer Ziellinie gibt es also einen digitalen Countdown in Form eines virtuellen Autos, das 30 Minuten nach dem Start mit zunehmender Geschwindigkeit beginnt, die Athleten einzuholen. Wer überholt wird, beendet das Rennen.

Der Startschuss wird um 13 Uhr am Restaurant Margaretental fallen. Die Route führt die Sportler dann entlang des Nord-Ostsee-Kanals zwischen Wald und Wasser – beginnend unter der Alten Levensauer Hochbrücke hindurch in Richtung Kieler Förde zum Projensdorfer Gehölz. Vor der Holtenauer Hochbrücke geht es zurück zu einer Schleife um den Ausgangspunkt. Die Zeiten werden über die App erfasst. Es wird zudem einen Verpflegungsstand mit Getränken geben.

Startgebühr kommt der Rückenmarksforschung zugute

Die Teilnahmegebühr von 20 Euro soll vollständig in die Rückenmarksforschung fließen. Der Veranstalter organisiert seit 2014 Läufe auf der ganzen Welt und hat bereits über 33 Millionen Euro gesammelt. Das Ziel soll es sein, Querschnittslähmungen zu heilen. Zudem wird am Sonntag für jeden gelaufenen Kilometer 1,1 Kilogramm Plastikmüll aus den Meeren gesammelt – laut Veranstalter die Menge, die statistisch je Bewohner pro Jahr im Meer landet.

Weitere Informationen zum Rennen und zur Anmeldung stehen unter www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations/kiel-suchsdorf bereit.