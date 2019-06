Kiel

Mit 3579 Teilnehmern in 237 Teams hat der Business-Run 2019 einen neuen Rekord aufgestellt. So viele Läufer haben noch nie teilgenommen. Zum vierten Mal firmierte das Lauf-Event in diesem Jahr unter der Titel Business-Run. Auch in diesem Jahr führte die Strecke entlang der Kiellinie. Auf 4,5 Kilometern konnten die Sportler beim Joggen bei bestem Wetter – 23 Grad und blauer Himmel – die Sicht auf die Förde genießen.

Veranstalter Rainer Ziplinsky freute sich sehr über die rege Teilnahme. "In den Jahren zuvor waren wir immer knapp unter den 3000 Teilnehmern. In diesem Jahr haben wir den Lauf vom Freitag auf den Mittwoch verlegt", sagt er. "Vielleicht ist das einer der Gründe." Bei dem Lauf stehe aber weniger die Bestzeit oder das Gewinnen im Fokus, sondern das Gemeinschaftserlebnis. "Für Firmen ist das immer sehr nett", so Ziplinsky weiter. "Man lernt die Kollegen kennen und bereitet einheitliche T-Shirts vor."

Die schnellsten Frauen 1. Jessika Ehlers, 15:49 2. Judith Baines, 17:43 3. Lena Schuldt, 17:44 4. Laura Maria Schuberth, 18:21 5. Julia Gröling, 18:41 6. Ulrike Suttkus, 19:28

Flotte Feger, Piraten und Daniel Günther

Gerade bei den Team-Outfits präsentierten sich einige Teams durchaus originell. Die Läufer der ABKI starteten als "Flotte Feger" in knalligem Orange, einige Chiropraktiker trugen Shirts mit Skelett-Aufdruck, ein Maklerbüro lief unter dem Motto "Mieten, Laufen, Wohnen". Auch Ministerpräsident Daniel Günther nahm am Lauf teil. Das Motto auf seinem Shirt: "Staatskanzlei läuft". Für Aufsehen sorgte auch das Team eines Pflegeservices, das im Piratenkostüm an den Start ging – komplett mit Säbel, Augenklappe und aufgemaltem Bart. "Wir feiern heute unser 25. Jubiläum", sagte Andrea Laurinat, Leiterin des Pflegedienstes. "Wir gehören zwar immer zu den Langsameren, dafür haben wir in den letzten beiden Jahren den Preis für das beste Kostüm gewonnen."

Schnellster Läufer: Steffen Uliczka

Das war aber nicht das einzige Kostüm: die Belegschaft einer Apotheke lief im Kittel, Werftmitarbeiter trugen ihre Arbeitskleidung und ein junger Mann schien bei den sommerlichen Temperaturen unter seinem Echsenkostüm zu leiden. Noch weiter ging ein Informatik-Unternehmen, das einen Mitarbeiter samt Computer in einem Bollerwagen hinter sich her zog.

Die schnellsten Männer 1. Steffen Uliczka, 13:52 2. Mansor Farah, 14:09 3. Vilmos Tomaschewski, 14:19 4. Torben Rohwedder, 14:42 5. Henning Kunze, 14:43 6. Lukas Weidinger, 14:47

Eröffnet wurde der Lauf mit einer Darbietung der Cheerleader vom KMTV. Genau 13 Minuten und 52 Sekunden später war der erste Läufer schon im Ziel. Steffen Uliczka war schnellster männlicher Teilnehmer, schnellste Frau war Jessika Ehlers mit einer Zeit von 15 Minuten und 49 Sekunden. wurde Zweite, Lena Schuldt (17:44) Dritte.

Weiter Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.