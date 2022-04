Kiel

Auf dem Gelände von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel hat der Kampfmittelräumdienst am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe gesprengt. Der Knall der kontrollierten Explosion gegen 15.30 Uhr war auch auf dem Westufer deutlich zu hören.

In der Halle, in der der Blindgänger gefunden worden war, stieg auch eine halbe Stunde nach der Sprengung noch Qualm auf. Ein kleineres Feuer schien ausgebrochen zu sein. Am Dach der Halle waren Schäden zu erkennen. Verletzte gab es nicht.

Der Sprengung gingen umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen voraus. Unter anderem wurden Container aufgestellt, um das Werftgebäude und den Bereich des U-Boot-Baus zu schützen. Für die Anwohner auf dem Kieler Ostufer bestand nach Behördenangaben im Vorfeld der Sprengung keine Gefahr.

Fliegerbombe war bei Baggerarbeiten auf dem TKMS Gelände gefunden worden

Die etwa 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Morgen bei Baggerarbeiten in der für die U-Bootfertigung genutzten Halle 10 entdeckt worden und sollte nach einem ersten Plan um 13 Uhr unschädlich gemacht werden. Doch die Sicherungsmaßnahmen verzögerten sich mehrfach.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von dem Großeinsatz bei der Kieler Werft TKMS. Am Morgen wurde ein Blindgänger entdeckt. Die Bombe musste vor Ort gesprengt werden.

Nach Mitteilung der Stadt Kiel sollten unmittelbar vor der Sprengung auf der Werft und im Stadtgebiet die Sirenen heulen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für die Mitarbeiter der Werft“, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner.

Die Feuerwehr der Stadt Kiel und die Werksfeuerwehr sind mit einem Großaufgebot auf der Werft im Einsatz. Der Bereich um die Halle wurde vor der Sprengung evakuiert. Ein Großteil der Werftarbeiter wurde ins Wochenende geschickt. Anwohner konnten in ihren Häusern bleiben. Die Bombe lag seit dem Zweiten Weltkrieg unter dem Hallenboden im Erdreich.