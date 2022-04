Kiel

Es war 15.26 Uhr am Freitag. Ein kräftiger Knall erschüttert die Kieler Innenstadt. Auf der großen Werft steigt in der streng geheimen U-Boothalle Rauch auf, und Feuerwehrsirenen sind zu hören. Die Sprengung einer Fliegerbombe hat nach ersten Schätzungen einen enormen Schaden verursacht. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar, könnte aber in die Millionen gehen.

Fest steht nur eins: „Es haben ganz viele Menschen einen Schutzengel gehabt. Besonders der Baggerfahrer“, sagte Oliver Kinast, Leiter des Kampfmittelräumdienstes, nach der kontrollierten Sprengung. Als er aus seinem geschützten Stand auf der Werft den Knopf der Sprengladung drückte, war es das Finale eines dramatischen Tags.

Am Morgen hatten in Halle 10 Aushubarbeiten begonnen. Der seit dem Krieg bereits mehrfach überbaute Boden der U-Boothalle war dafür aufgemacht worden. Der Bagger sollte dort in der Halle nach Informationen von KN-online lediglich etwas Erdreich für einen Umbau ausheben.

Der Bagger hob die Bombe mit dem Erdreich auf

Dabei passierte kurz nach acht Uhr das Unfassbare. „Der Bagger hob die Bombe mit Erdreich an. Dabei ist dann die Bombe aus der Schaufel gerollt“, so Kinast. Die Arbeiter alarmieren die Werksfeuerwehr. Die TKMS-Feuerwehr ruft die Berufsfeuerwehr und den Kampfmittelräumdienst zu Hilfe.

Als Oliver Kinast mit seinen Experten eintrifft, ist sofort klar. „Es handelt sich um eine britische Bombe mit einem Langzeitzünder. Die durfte nicht mehr bewegt werden“, so Kinast. Die Halle wird evakuiert.

In der Halle steht eine der wertvollsten Maschinen für den U-Bootbau

In dem rund 200 Meter langen Gebäude steht eine der wertvollsten Maschine zur Fertigung von U-Bootteilen der TKMS. Der Schutz dieser Maschine ist wichtig. Mit dem großen Portalkran werden Stahlcontainer und ein wuchtiges Tor über das geöffnete Schiebedach der Halle vor die U-Boot-Maschine gestellt. Die Werft schickt zur Mittagszeit fast alle Mitarbeiter vorzeitig ins Wochenende.

Eine Drohne kontrolliert das Werftgelände

Die Berufsfeuerwehr, die mit 30 Frauen und Männern gekommen ist, setzt auch eine Drohne zur Kontrolle des Geländes ein. Der zunächst geplante Einsatz der Sirenen zur Alarmierung wird aber abgesagt, da die Werftarbeiter fast alle vom Gelände sind. Für die Anwohner selbst besteht laut Berechnung des Kampfmittelräumdienstes keine Gefahr.

Glühend heiße Splitter fliegen bis zur Werftstraße

Die Sprengung selbst zerfetzt das Hallendach und beschädigt Mauerwerk und Stahlträger der Halle. Da das Hallendach offen bleibt, kann die Druckwelle mit Splittern nach oben entweichen. Sichtbar ist, dass das geöffnete Hallendach Schäden abbekommen hat. Die glühend heißen Splitter der Bombe fliegen zum Teil bis zur Werftstraße. Einer trifft das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Aber auch dort gibt es wegen des geringen Verkehrs glücklicherweise keine Verletzten.

Ein Feuer kann schnell gelöscht werden

Unmittelbar nach der Sprengung bricht in der Halle ein kleines Feuer aus. „Das Feuer konnte aber von den unseren Einsatzkräften schnell gelöscht werden“, sagt Sarah Hoffmann, Sprecherin der Feuerwehr Kiel. Der Löschzug der Ostwache sowie Kräfte der Werksfeuerwehr sind in einem Bereitstellungsraum auf der Werft startklar. „Die Zusammenarbeit mit der Werftfeuerwehr hat sehr gut funktioniert“, so Hoffmann.

Gegen 17 Uhr rollen die letzten Einsatzkräfte von der Werft und übergeben die Einsatzstelle der Werftfeuerwehr. Das Aufräumen kann beginnen.

Ob die empfindliche Maschine Schaden genommen hat, steht noch nicht fest. Statiker müssen jetzt die Halle prüfen und Wände und Dach begutachten. Die Werft selbst kann zunächst noch keine Angaben zu Schäden machen.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von dem Großeinsatz bei der Kieler Werft TKMS. Am Morgen wurde ein Blindgänger entdeckt. Die Bombe musste vor Ort gesprengt werden.

Warum die Bombe nicht früher entdeckt wurde, ist ein Rätsel. Dieser Werftbereich wurde seit dem Zweiten Weltkrieg bereits mehrfach überbaut. Dort wurden Sektionen für Containerschiffe, Fregatten, U-Boote und Tanker gebaut.

Auch das Fundament der in den 70er gebauten Halle 10 wurde damals nur wenige Zentimeter über dem britischen Blindgänger gebaut.