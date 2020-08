Kiel

Bislang hat die Kieler Kalligrafin Marleen Krallmann etwa 20 Schaufenster in der Stadt mit dem Spruch versehen. Jüngst ist mit Unterstützung der politischen Initiative „Seebrücke Kiel“ das Statement auf der Häuserwand des Kulturzentrums „Hansa 48“ dazugekommen. Gesucht werden nun weitere Geschäftsinhaber, die sich an der Aktion beteiligen und ihr Schaufenster zur Beschriftung zur Verfügung stellen.

Das Statement "leave no one behind" verbreitet sich immer mehr

Als Zeichen der Solidarität verbreitet sich seit Wochen das Statement „leave no one behind“ (lasse niemanden zurück) vor allem in den sozialen Medien, erklärt Marleen Krallmann. Menschen laden Bilder von sich selbst im Internet hoch, auf denen sie einen Zettel oder eine Pappe mit dem Schriftzug in der Hand halten.

„Mit der Schaufenster-Idee wollen wir die Aktion unterstützen“, sagt Krallmann, die unter anderem auch Dozentin an der Kieler Muthesiusschule ist. Sie erzählt, dass allein auf den griechischen Inseln rund 40.000 Menschen in beengten Lagern unter menschenunwürdigen Bedingungen leben würden.

„Zu wenig Platz, zu wenig Wasser, zu wenig Essen und zu wenige Ärzte sind nur die offensichtlichsten Mängel der Lager“, fügt Hugo Engels von der Initiative „Seebrücke Kiel“ hinzu. Die Initiative setzt sich für sichere Häfen ein.

Desolate Zustände in Flüchtlings-Camps

Eine Fotografin habe nach dem Besuch des griechischen Flüchtlingslagers Moria von unhaltbaren Zuständen berichtet. Alle Zelte dort seien feucht, die Nächte eiskalt, und die Kinder litten unter starken Erkältungen, erzählt Hugo Engels. Viele Kinder würden nicht mehr spielen und sprechen. Ein Schutz vor Corona durch Abstandhalten und Hygienemaßnahmen sei nicht im Entferntesten möglich.

„Seit Wochen fordern Zehntausende Menschen in Deutschland, diese Lager zu evakuieren“, sagt Hugo Engels. „In Schleswig-Holstein gibt es bereits 15 Städte und Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben.“ Darunter auch Kiel.

Die internationale Initiative „Seebrücke“ besteht aus 136 lokalen Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Schleswig-Holstein gibt es allein fünf davon. In Kiel haben einige der Mitglieder nun die Kalligrafin Marleen Krallmann tatkräftig unterstützt. Unter anderem wurden 300 Info-Plakate aufgehängt.

Schriftzug auf der Hauswand des Kulturzentrums "Hansa 48" in Kiel

Die Siebdruck-Werkstatt „NoCollar“ aus der Alten Mu hat Jutebeutel mit dem Schriftzug der Kalligrafin gestaltet. Das Statement „leave no one behind“ wurde direkt auf die Hauswand des Kulturzentrums „Hansa 48“ geschrieben.

Botschaft in "Fraktur"-Schrift aus dem 14. Jahrhundert

„Bisher habe ich bei den Schaufenstern Kreide benutzt“, erzählt sie. „Dies ist das erste permanente Zeichen.“ Ausgewählt hat sie dafür die „Fraktur“-Schrift, die aus dem 14. Jahrhundert stammt.

Anschließend füllt sie die Großbuchstaben mit Zeilen aus einem Gedicht der Band „Cocorosie“. „Die Band ist bekannt für ihre surrealen, mehrschichtigen, politischen und alternativen Werke“, sagt die Künstlerin.

In dem Gedicht gehe es um die „verlorenen Mädchen“, die am Ende keine Chance mehr haben, außer sich selbst aufzugeben. „Dabei denke ich an die Kinder in den Geflüchteten-Camps, die schon in jungen Jahren vor Aussichtslosigkeit Selbstmord begehen“, sagt Marleen Krallmann. Sie hofft, dass sich noch viel mehr Menschen für das Schicksal der Flüchtlinge interessieren und aktiv werden.

Mehr über die Aktion: www.marleenkrallmann.com und www.seebruecke.org

