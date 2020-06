Die Wik erwacht aus dem Lockdown

Kiel

Ausgelassene Stimmung herrscht in der Pinasse in der Adalbertstraße. „Die Gemeinschaft, der Austausch und der Helmut haben einfach gefehlt“, sagt Stammgast Rolf Raese. Er habe schon den ganzen Tag auf die Uhr geschaut, wann er endlich wieder alle treffen kann. Uffi Kontor wohnt gleich über der Kneipe und hat Helmut Knoll beim Renovieren geholfen.

Dass nun maximal zehn Leute zusammensitzen dürfen und jeder zweite Tisch freigehalten werden muss, „tut der Stimmung aber keinen Abbruch“, sagt er. Der Wirt freut sich über seine Gäste, „auch wenn man sie hin und wieder mal auf den richtigen Abstand hinweisen muss, aber das funktionierte schnell sehr gut.“

Café Dreimaster legt wieder los

Ann-Kathrin Lück ist Pächterin des Cafés Dreimaster. „Ich war zwischenzeitlich mal hier, hab Kissen gewaschen und die Stühle auf Vordermann gebracht. Ein komisches Gefühl, der sonst so vom Leben geprägte Raum war so unlebendig“, berichtet sie. Die Pause habe sie für Rückbesinnung genutzt. „Man soll genießen, was man hat, und die Zeit mit der Familie war auch schön“. Ein Konzept hat sie sich nicht gemacht, „wir fangen erst einmal sanft und bei gutem Wetter draußen an“.

Kaffee und Kuchen gibt es daher nicht im Café, sondern von der Ausgabe neben dem Kircheneingang aus. Die Öffnungszeiten sind freitags, sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Insgesamt gibt es für 28 Gäste Platz, „Wir können aber auch Kissen auf die Kirchstufen legen, und die Gäste können gerne Picknick-Decken mitbringen.“

Ideen für einen grüneren Stadtteil

Der Lockdown hat gezeigt, wie wichtig das Zusammenleben im Stadtteil ist. „Die Wik ist ein gestandenes Quartier“, sagt Michael Völker vom Beirat für Menschen mit Behinderung in der ersten Sitzung des Ortsbeirats nach der Corona-Pause. Der Beirat setzt sich für eine klare Trennung von Bereichen für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger ein, um gut erkennbar zu sein – und für kurze Wege. „Ein erheblicher Teil der Bereiche ist für Menschen mit Behinderung nicht begehbar, im Alltag finden sich viele kleine Hürden wie beispielsweise Eingänge nur mit Stufen“, sagt er und betont, wenn die Wik wieder grüner gemacht werde, solle die Naherholung für alle zugänglich sein.

Auch Hartmut Rudolphi vom Naturschutzbund Kiel berichtet dem Ortsbeirat von seinen Ideen, wie man die Wik in Verbindung mit Klima- und Naturschutz aufwerten kann: Autos möglichst verbannen, eine Fußgängerzone einrichten und vierspurige Straßen auf zweispurige verkleinern und Grünstreifen installieren. Auf dem Famila-Parkplatz könnten mehr Parkraum sowie Abstellmöglichkeiten für Roller oder Räder geschaffen werden, um die Autos aus dem Viertel zu bekommen.

Neues Mitglied im Ortsbeirat

Ulrike Pollakowski, Vorsitzende des Ortsbeirates, kontert: Eine Verkleinerung der vierspurigen Straßen sei sinnvoll, aber statt sie mit Bäumen zu versehen, seien Radwege wichtiger. Und Parkplätze solle man nicht reduzieren, sondern verlagern. Die Idee mit der Fußgängerzone stößt auf Anklang, allerdings müsse der Verkehr drumherum fließen können, sagt Ortsbeiratsmitglied Ingrid Lietzow.

Im Ortsbeirat wird auch ein neues Mitglied begrüßt: Kim Jöns ist für die FDP nun dabei. Der 33-jährige Controller aus Suchsdorf hat besonderes Interesse an dem Themen Sperrung der Kiellinie und Mobilität in Kiel.

