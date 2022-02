Kiel

Mutter zu sein, ist das Normalste der Welt. Doch nicht für Katharina-Franziska Riedel. Denn die 30-Jährige sitzt im Rollstuhl. Sie kann sich weder selber anziehen, noch eigenständig aufs Sofa setzen, geschweige denn alleine auf die Toilette gehen.

Sie und ihr Mann Gergely (33) haben trotzdem vor zwei Jahren gemeinsam entschieden, Eltern zu werden. Über die vielen Herausforderungen als „Mami auf Rädern“ und über die unglaublich glücklichen Momente mit Kind hat sie jetzt ein Buch geschrieben.

Die kleine Familie wohnt mitten in Kiel-Wik in einer behindertengerechten 2,5-Zimmer-Wohnung. Neben ihrem Mann Gergely Riedel und dem gemeinsamen Sohn gehört auch Elternassistentin Lena (39) zum Alltag dazu. Als Team funktionieren die vier so, wie die perfekt ineinandergreifenden Rädchen einer komplizierten Mechanik. Jeder weiß, was zu tun ist.

Mit den Ärzten wurde die Mutterschaft beraten

Als Gergely Riedel die Haustür öffnet, strahlt er. Zwischen seinen Beinen wuselt der zweijährige Sohn herum. Im Hintergrund richtet Elternassistentin Lena noch schnell die Frisur von Katharina Riedel. Im Rollstuhl wird sie an den Esstisch geschoben. „Die Entscheidung, eine Familie zu gründen, haben wir uns nicht leicht gemacht“, sagt sie. Mit vielen Ärzten haben sie vorab gesprochen, alle möglichen Komplikationen und Schwierigkeiten durchdacht.

Von Kindesbeinen an sitzt Katharina Riedel aufgrund einer Zerebralparese im Rollstuhl. „Vor oder während der Geburt hat mein Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommen“, erzählt sie. Durch diese Unterversorgung sind bei ihr vor allem Areale im Gehirn geschädigt worden, die für das Gleichgewicht und die Motorik zuständig sind.

Durch Fehlsteuerungen der Nerven kommt es häufig zu unkontrollierten Bewegungen und Verkrampfungen der Muskeln. Auch die Wirbelsäule weist eine Fehlstellung auf. Und ein „schiefes“ Auge mit verminderter Sehkraft geht manchmal während des Gesprächs seine ganz eigenen Wege.

Körperlich gilt Katharina Riedel aus Kiel als Schwerbehinderte

„Körperlich verdiene ich den Stempel ,schwerbehindert‘ also allemal“, sagt sie selbstironisch und lacht. Sie brauche bei fast allem Unterstützung. Aber: „Ich habe das große Glück, dass ich organisch und geistig vollkommen gesund bin.“

Die Ärzte geben ihren Eltern damals eine düstere Prognose. Doch Katharina Riedel ist eine Kämpferin. Sie kämpft gegen die Prognosen der Wissenschaft an, gegen die Behörden, Ärzte, gegen die Gesellschaft und oft auch gegen sich selbst.

Den Durchbruch bringt eine in Ungarn entwickelte Therapie. Die Petö-Therapie baut auf ungenutzte Bereiche im Gehirn auf, die aktiviert werden. Jedes Jahr verbringt sie etliche Monate in Ungarn, später sogar vier Jahre am Stück und erzielt erste Fortschritte.

An der CAU in Kiel studiert sie Theologie

Zwar lebt sie in Oelixdorf bei Itzehoe, aber das Abitur macht sie schließlich in Budapest. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert sie anschließend Theologie und schließt mit einem Diplom ab. „Gerade arbeite ich an meiner Doktorarbeit“, sagt sie.

Mit ihrem Mann hat sie Abmachung: „Ich verdiene das Geld. Er wird Hausmann und kümmert sich ums Kind.“ Ihr Mann Gergely stammt aus Ungarn, wo er Mathematik und Informatik studierte. Über das Internet lernten sie sich vor elf Jahren kennen. „Ich hab‘ gleich mit offenen Karten gespielt“, erzählt Katharina Riedel lachend. „Aber er antwortete auf meine Behinderung nur mit dem Satz: Wenn es Dich nicht stört, dass ich laufen kann ...“

Sie findet keine Literatur zu Behinderung und Elternschaft

Über Jahre führen sie eine Fernbeziehung. Lesen sich abends Gute-Nacht-Geschichten über Skype vor oder spielen gemeinsam Monopoly. Er in Budapest, sie in Kiel. Die Liebe hält. 2016 heiraten sie. Mit der Zeit wird dann der Kinderwunsch immer größer. „Als ich Literatur zu Behinderung und Elternschaft gesucht habe, war ich überrascht, dass es gar nichts gibt“, sagt sie. Weder wissenschaftlich, noch erfahrungsbasiert.

So müssen sie all ihre Erfahrungen selber machen. Und genau davon handelt ihr Buch „Mami auf Rädern“. Authentisch und offen berichtet sie von ihren Höhen und Tiefen. Denn der Alltag mit Behinderung und einem kleinen Baby ist voll mit Herausforderungen.

Sie lernt, wie sie den Säugling trotz ihrer Spastiken mit einer Hand über die Schulter legen kann. „Das sieht zwar für Außenstehende unorthodox und gefährlich aus, klappt aber prima.“ Zur Unterstützung beantragen sie eine Elternassistentin. Dazu einen Rollstuhladapter, der es ermöglicht, dass sie gemeinsam mit ihrem Sohn Spaziergänge machen kann. Dazu wird eine Art Kindersitzschale an den Rollstuhl montiert. „Ich habe gelernt: geht nicht, gibt es nicht“, sagt sie lachend. Es gebe immer Lösungen.

Jetzt ist sie noch auf der Suche nach einem richtigen Job. Derzeit verdient sie das Geld mit dem Schreiben von Reden. Unter anderem auch für ein Bestattungsinstitut. Nebenbei bildet sie sich als Seelsorgerin weiter. „Gerne hätte ich einen festen Job“, sagt sie. „Aber auf meine Bewerbungen bekomme ich meist noch nicht einmal eine Antwort, geschweige denn, dass ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen werde.“

In Deutschland würden viele Arbeitgeber sich noch immer scheuen, Menschen mit Behinderung einzustellen. „Gesetzlich sind große Firmen dazu zwar verpflichtet“, sagt sie. „Aber oft zahlen sie lieber die Strafe.“

Gleich soll es noch einmal gemeinsam an die frische Luft gehen. „Als Eltern lernt man noch einmal zu staunen“, sagt Katharina Riedel strahlend. „Ich entdecke die Welt mit meinem Sohn noch einmal ganz neu.“ Sie sei gespannt, wann ihr Sohn sie das erste Mal fragen wird, warum sie so anders ist. Und sie wünscht sich, dass er Empathie entwickelt, aber kein Mitleid.

Mit ihrem Buch möchte sie nun anderen Betroffenen Mut machen, die eigenen Träume zu leben, auch wenn sie noch so unerreichbar scheinen. Sie selbst habe für sich gelernt: „Ein Kind braucht keine perfekte Mutter, die alles mit ihm machen kann. Ein Kind braucht vor allem eine Mutter, die ihm mit bedingungsloser Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit und viel Geduld begegnet.“ Das Abenteuer Kind zu wagen, sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen.

Katharina-Franziska Riedel, Mami auf Rädern, Romeon Verlag, 13,95 Euro, ISBN 9-783962-293390. Die Autorin hat zudem einen Youtube-Kanal unter dem Stichwort „Rolling Mum“.