Nach dem Umbau soll der Lebensmittelmarkt nicht mehr wiederzuerkennen sein, sagt Inhaber Marten Freund. „Wir werden den Laden komplett entkernen. Alles wird neu – die Fassade, die Schaufenster, die Kühlanlagen, die Elektronik.“

Die Kühlgeräte werden energieeffizienter, mit LED-Lampen wird der Lebensmittelmarkt buchstäblich in einem neuen Licht erstrahlen. Außerdem wird das Geschäft barrierefrei. „Der Laden bekommt eine ganz neue Atmosphäre. Wichtig ist, dass sich die Kunden wohlfühlen“, sagt Freund. Und für eine Modernisierung wurde es Zeit. 1987 hat das Unternehmen Freund das Geschäft in der Holtenauer Straße übernommen, 1991 wurde die 390 Quadratmeter große Fläche letztmals saniert.

Lebensmittel Freund in Kiel: Das Sortiment wird verändert

Auch das Sortiment wird sich ändern. „Es wird mehr Spezialitäten geben“, kündigt Freund an. Rund 30 Prozent der Ware sollen – angelehnt an den Schlemmermarkt in der oberen Holtenauer Straße – Lebensmittel sein, die es in gewöhnlichen Supermärkten nicht zu kaufen gibt. Freund will Nudelspezialitäten, besonderes Gebäck, Confiserie und typisch asiatische, regionale und Bio-Produkte anbieten. Bereits vor einem Jahr hatte der Kaufmann eine kleine Delikatessen-Abteilung etabliert, die von den Kunden seiner Aussage nach gut angenommen wird.

Durch die Sortiment-Änderung will Freund mit seinem Laden ein Alleinstellungsmerkmal in der Wik erreichen – und wieder mehr Kunden anlocken. Denn seit es den Famila-Markt gibt, spürt Marten Freund einen deutlichen Kundenrückgang. „Wir mussten uns entscheiden, ob wir komplett schließen – oder einen Neustart mit der Modernisierung machen“, erzählt der Geschäftsinhaber. Die Wahl fiel auf den Umbau, der über 500 000 Euro kosten wird. „Wir fühlen uns dem Standort und dem Stadtteil verbunden und wollen hier für die Bewohner eine Angebotsvielfalt bieten und Ortskern stärken“, erklärt Freund, warum die Wahl auf die Modernisierung fiel.

Seit der Pandemie wird mehr gekocht

Freund nennt mehrere Gründe, warum sich die Investition auszahlt. Zum einen hat er die Erfahrung gemacht, dass die Kielerinnen und Kieler in der Corona-Pandemie das Kochen für sich entdeckt haben. Auch wenn die Restaurants wieder öffnen dürften und die Zeit des Homeoffice vorbei sei, ist er überzeugt, dass die neu entdeckte Leidenschaft für selbstgemachtes Essen erhalten bleibt – und damit auch die Nachfrage nach Nahversorgern.

Gleichzeitig sei die Wik ein Stadtviertel im Wandel. „Die Wik ist sexy geworden, hier ist eine jüngere Generation hingezogen, die ein anderes Einkaufsverhalten hat.“ Bei dieser Zielgruppe will Freund insbesondere mit den Spezialitäten punkten.