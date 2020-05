Gastronomen in Kiel demonstrieren erneut

Kiel

"Wir brauchen mehr Unterstützung", sagt Phillip Briceño von der Astor-Bar in Kiel. Bei der Demo auf dem Rathausplatz, die er eher als Kunstaktion verstanden wissen will, haben Briceño und Gastronomen aus ganz Schleswig-Holstein Stühle mit ihren Logos aufgestellt. Sie wollen so verdeutlichen, wie es in ihren Betrieben rund zwei Monate lang aussah. Gekommen sind rund 40 Unternehmer von der Alten Räucherei aus Ellerbek bis Crazy&Fun-Bowling in Neumünster. Im Hintergrund sollen 90 Betriebe aus Norddeutschland die Aktion unterstützen.

Gastronomie braucht höhere Zuschüsse

Um überleben zu können, haben sie im Wesentlichen drei Wünsche an die Politik: Erstens soll der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent nicht nur auf Speisen, sondern auch Getränke gelten, damit auch Bars und Kneipen davon profitieren, sagt Briceño.

"Außerdem sollte über eine längerfristige Senkung nachgedacht werden. Denn nächstes Jahr ist die Krise noch nicht überwunden", so der Wirt weiter. Hinzu komme, dass auch damit noch nicht allen Gastronomen geholfen sei. "Caterern, die viel mit Firmen arbeiten, nützt das nichts."

Zweitens sollen die Zuschüsse nicht mehr wie bisher an die Zahl der Mitarbeiter gekoppelt sein, sondern sich an den Umsätzen des Betriebs in den Vorjahren orientieren. Briceño: "Ungefähr 35 Prozent davon würden uns helfen, weitermachen zu können." Er selbst habe schnell und unbürokratisch 9.000 Euro Soforthilfe bekommen. Für eine mehrmonatige Schließung, erwartete Umsatzeinbußen und eine mögliche neuerliche Verschärfung der Regelungen sei das jedoch zu wenig. "Eigentlich reicht das gerade mal für einen Monat", sagt der Barmann.

Drittens sollten Gastronomen die Möglichkeit bekommen, obsolet gewordene Verträge stornieren zu können. "Ich habe zum Beispiel Werbung gebucht, die mir nichts gebracht hat, weil ich in der Zeit schließen musste."

Dehoga-Chef unterstützt die Forderungen

Axel Strehl, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Schleswig-Holstein ( Dehoga), unterstützt die Forderungen der Gastronomen. "Wir sind froh, am Montag wieder öffnen zu können. Doch klar ist, damit ist nicht wieder alles gut", sagt er. Strehl setzt sich für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer ein.

"Die bisherige Unterscheidung zwischen Verzehr außer Haus und im Restaurant ist ohnehin eine Benachteiligung", sagt der Dehoga-Präsident. Der Umsatz sei außerdem eine gute Größe, einen realistischen Zuschuss zu bemessen. Gleiches gelte für die Idee, Verträge aussetzen oder stornieren zu können, die ihren Zweck in der Krise verloren haben.

Denn: "Wie sich die Umsätze entwickeln werden, kann noch niemand sagen." Strehl, der in Ahrensburg im Kreis Stormarn selbst ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche betreibt, schätzt, dass erst einmal Betriebe mit Mittagstisch in den Innenstädten und an den Küsten profitieren werden.

Schön eingedeckter Tisch macht Hoffnung

Gastlichkeit, wie sie hoffentlich bald wieder möglich ist: Enrico Dimmer (Catering und Partyservice) und Julia Labs (Clubhaus KYC) machen Lust auf einen Restaurantbesuch. Quelle: eis - Thomas Eisenkrätzer

Unterdessen geben die norddeutschen Gastronomen auf dem Rathausplatz schon einmal einen Ausblick darauf, wie verlockend ein Restaurantbesuch sein kann: Inmitten der leeren Stühle steht ein eingedeckter Tisch. Darauf kunstvoll gefaltete Servietten, eine himmelblaues Tischtuch und ein freundlicher Service sollen Lust auf ein Stück Normalität machen. Los gehen soll es damit am Montag, wenn auch noch ohne Stoffservietten und Tischtuch – aus Hygienegründen.

