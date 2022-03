Gaarden

Der Wunsch nach einem Kleingarten ist groß – besonders in der Corona-Zeit. Doch nicht jede leerstehende Parzelle eignet sich zur Vermietung. Um die freien Gärten am Karlsburger Feldweg nutzbar zu machen, packen die Garten-Pächter Malte Priewe und Hauke Folger seit Januar tatkräftig an. Zusammen mit Langzeitarbeitslosen des Jobcenters und anderen Pächtern werden wild wuchernde Hecken geschnitten und Brombeeren entfernt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bielenbergkoppel 3 des Kleingärtnervereins Kiel-Gaarden-Süd ist eine grüne, verwinkelte Idylle: Zwischen Eiderwanderweg, Vieburger Gehölz und Meimersdorfer Moor liegen 141 Gärten, einige naturnah, andere davon mit Rasen, Spielgeräten für Kinder, Gartenzwergen und alten Obstbäumen. Doch dazwischen finden sich immer wieder Parzellen, die wie eine Mischung aus Lost Place und Grimms Märchen Dornröschen anmuten. Ihre Zahl ist in dem Areal hoch: „Ein Drittel der zwischen 300 und 500 Quadratmeter großen Gärten steht leer“, sagt Katharina Erdloff vom Vorstand des Kleingärtnervereins. „Über Jahre lagen die Gärten brach. Die Natur hat sich den Platz zurückerobert, und irgendwann sind die Parzellen bei uns in Vergessenheit geraten.“

Vier bis fünf Meter hohe Ranken überwuchern die Gärten

Wo einst Rasen wuchs, wuchern jetzt Brombeeren und anderes Strauchwerk. Vier bis fünf Meter hoch strecken sich die dornigen Ranken über große Bereiche in die Höhe. „Früher haben hier sicher Kinder gespielt“, sagt Malte Priewe mit Blick auf undurchdringliches Grün. Heute ist die überwucherte Schaukel in einem der vergessenen Gärten nur noch zu erahnen. „Irgendwo dahinten befindet sich auch noch ein Gartenhaus“, sagt der 24-jährige Maschinenbaustudent, für den die Arbeit in den verwilderten Gärten wie eine „Schatzsuche mit der Heckenschere“ ist. „Man weiß nicht, was einen erwartet.“

Die Kinderschaukel ist vor lauter Brombeerranken kaum noch zu sehen. Quelle: Jennifer Ruske

„In Kiel herrscht Mangel an Kleingärten. Dass Gärten hier leer stehen und verfallen, darf nicht sein“, findet Priewe. Er hat im vergangenen Jahr in der Corona-Zeit eine der leerstehenden Parzellen zusammen mit Hauke Folger gepachtet und weiß, wie viel Arbeit es bedeutet, dornige Ranken per Hand zurückzuschneiden. „Das kann nicht jeder leisten“, sagt auch der 23-jährige Physikstudent Folger. „Also haben wir damit begonnen, weitere überwucherte Parzellen aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.“ Für die an der ökologischen und naturbelassenen Gartennutzung interessierten Studenten ist es ein „Herzensanliegen, die Gärten wiederzubeleben und damit zu beschützen, sodass sie für diese und kommende Generationen bewahrt bleiben.“

Vorher: Die Gartentür zur Parzelle war kaputt, dahinter erwartete das Team ein zugewuchertes Gelände. Quelle: Malte Priewe/hfr

Und nachher: Nach dem Rückschnitt konnte die Parzelle sofort verpachtet werden. Das Team hat mit abgeschnittenen Ästen auch die Gartenpforte repariert. Quelle: Jennifer Ruske

Langzeitarbeitslose unterstützen die Aufräumaktion

Die ersten Aktionen im vergangenen Jahr – ein erster Heckenrückschnitt an mehreren Stellen der Bielenbergkoppel – führten schnell dazu, dass die Kleingärtnerinnen und -gärtner miteinander ins Gespräch kamen und sich weitere Mithelferinnen und -helfer fanden. Einige davon wirken auch jetzt mit. „In diesem Jahr haben wir zudem Agraringenieur Jan-Hajo Teten vom Naturerlebniszentrum Kollhorst auf unserer Seite“, freut sich Katharina Erdloff über die Aufräumaktion auf dem Gelände. „Denn alleine ist das nicht zu leisten.“ Teten ist Anleiter eines Projektes für Langzeitarbeitslose. Gefördert wird die Arbeitsgelegenheit vom Jobcenter. Seit Januar sind die Menschen in seinem Projekt täglich dabei, die nicht genutzten Gärten freizuschneiden und vom Müll zu befreien. Mit den abgeschnittenen Ästen legen die Männer ökologisch wichtige Totholzhecken an, die vielen Tieren Unterschlupf bieten.

Jede Menge Abfall holen die Helfer aus den leeren Gärten heraus. Plastikmüll, alte Grills, Gartengeräte und Kinderspielzeug kommen beim Rückschnitt und der Aufräumaktion zu Tage. Quelle: Jennifer Ruske

Insgesamt sechs Gärten hat die Gruppe geschafft – alle sind direkt nach dem Rückschnitt verpachtet worden. Das Interesse ist groß – sowohl an Parzellen als auch an weiteren gemeinschaftlichen Aktionen im Verein. Die seien künftig einfacher zu realisieren, sagt Erdloff mit Dank an die beiden Studenten für ihren Einsatz und ihre Energie, „die uns alle mitgerissen hat“. Denn dank der Aufräumaktion sind auch das Gemeinschaftsheim und dessen Garten wieder nutzbar. Dem nächsten Sommerfest steht daher nichts mehr im Wege.