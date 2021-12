Report aus dem polizeilichen Alltag - Reingehört in Notruf und Polizeifunk: So arbeitet die Leitstelle in Kiel

1200 Anrufe nimmt die Polizei-Leitstelle in Kiel täglich entgegen. Gewalttaten, Verkehrsunfälle, Diebstähle werden per Notruf gemeldet, und die Einsätze müssen von hier koordiniert werden. KN-online hat sich einen Nachmittag dazu gesetzt - und in Funk und Notruf reingehört. Ein Protokoll.