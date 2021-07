Kiel

Anderthalb Stunden nahm sich Prien Zeit, um sich einen Eindruck von dem Angebot der Schule in Kiel-Gaarden zu verschaffen. 40 Kinder der dritten und vierten Klassen haben sich angemeldet, um in den Ferien Wissenslücken abzubauen. Im vergangenen Jahr seien es rund 100 Teilnehmer gewesen, sagt Schulleiterin Katharina Bruhn. „Mir wäre lieber gewesen, die Ministerin wäre im vergangenen Jahr vorbeigekommen – da wäre es voller gewesen“, sagt sie lachend.

Als Ursache für die geringere Beteiligung macht sie das neue Konzept verantwortlich. Während im Vorjahr die Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Schulen dafür sorgten, Defizite in den Fächern Mathe und Deutsch aufzuarbeiten, erledigen das in diesem Jahr nach Angaben des Ministeriums Studierende, ältere Schülerinnen und Schüler oder Volkshochschulen, Wohlfahrtsverbände, Künstlerinnen und Künstler, Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler. „Eventuell war die Hemmschwelle dadurch größer“, sagt Bruhn.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für eine gute Sache hält die Schulleiterin den „Lernsommer“ aber allemal: „Für Gaarden finde ich das wichtig. Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten zu Hause meist kaum oder gar keine Unterstützung.“ Etwas aufgeregt seien die Teilnehmer am Montagmorgen auf alle Fälle gewesen, als die Ministerin zu Gast im Unterricht war. Am Dienstagmorgen geht ihre Tour weiter: Dann schaut Prien in Hermann-Löns-Schule in Kiel-Elmschenhagen vorbei.