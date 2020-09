Hula-Hoop-Reifen, Clowns und Zauberer: Bei der Lernwerft in Kiel-Friedrichsort soll jeder Grundschüler einmal in der Manege stehen. Auch in Zeiten von Corona. Das beschloss die private Schule und ließ den Projekt-Cirkus Quaiser in dieser Woche sein Zelt auf dem Schulgelände aufschlagen.