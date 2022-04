LesenSchenken: Aktion für alle, die nicht (gut) lesen und schreiben können

Kiel

Lesen ist schön – wenn man es kann. In Deutschland leben etwa 6,2 Millionen Erwachsene, denen das Lesen und Schreiben schwerfällt. Auf Kiel bezogen bedeutet dies, dass rund 18.500 Kielerinnen und Kieler Schwierigkeiten beim Verstehen oder Verfassen einfacher Texte haben. Das ist jeder achte Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren. Aushänge, Formulare, E-Mails oder Beipackzettel – um nur einige Beispiel zu nennen – stellen sie im Alltag vor große Probleme in fast allen Lebensbereichen.

Ein Projekt der Stadt Kiel soll nun Mut machen. Mit der Aktion #LesenSchenken, die zum Welttag des Buches am Sonnabend, 23. April startet, wollen das Grundbildungszentrum der Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) und die Stadtbücherei Kiel den Lernenden einen Zugang zur Welt der Bücher eröffnen. Oftmals sind anderen Menschen das Ausmaß und die damit verbundenen Schwierigkeiten für die Betroffenen gar nicht bekannt. Daher soll die Aktion außerdem dabei helfen, eine breite Aufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit in der Öffentlichkeit zu schaffen.

Bekannte Kieler Persönlichkeiten unterstützen Aktion #LesenSchenken

Prominente Unterstützung gibt es u.a. von Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Renate Treutel. Sie und andere bekannte Kieler Persönlichkeiten haben sich bereits beteiligt und präsentieren sich in diesen Tagen unter #LesenSchenken mit ihrem aktuellen Lieblingsbuch auf dem städtischen Instagram-Kanal.

Die Stadt lädt alle Kielerinnen und Kieler ein, bei der Aktion mitzumachen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese zu unterstützen: Entweder folgt man dem Beispiel der Prominenten und schließt sich der Instagram-Kampagne unter #LesenSchenken an. Dafür postet man ein Foto von sich und dem persönlichen Lieblingsbuch und schreibt dazu: „Ich unterstütze #LesenSchenken, weil…“ Eine andere Möglichkeit ist es, ein Jahr Lesen zu verschenken. Dazu kann man in einer der städtischen Büchereien einen Jahresbeitrag in Höhe von 22 Euro einzahlen – zugunsten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Grundbildungskurse der Förde-vhs. Weitere Informationen zur Aktion stehen unter www.foerde-vhs.de/lesenschenken zur Verfügung.

Zudem weist die Stadt auf Möglichkeiten der Unterstützung für Betroffene hin: Am Grundbildungszentrum der Förde-vhs gibt es viele Kurse für Erwachsene, die Mühe mit dem Lesen und Schreiben haben. Auch die Stadtbücherei Kiel bietet eine Fülle von Medien an, die dabei unterstützen können.