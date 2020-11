Sieben Tage lang kommen renommierte Schriftsteller an die Max-Planck-Schule in Kiel, um den Schülern aus ihren Werken vorzulesen. Am Freitag war Ulf Erdmann Ziegler zu Gast, der eine ganz besondere Verbindung zu der Schule hat. Die Max-Planck-Schule - sie ist für Ziegler ein mythischer Ort.