Kiel Lessingplatz in Kiel - Neugestaltung ist beschlossene Sache Die Neugestaltung des Lessingplatzes ist beschlossene Sache. Im Bauausschuss stimmten die Fraktionen der Rathauskooperation aus SPD, Grünen und FDP sowie die Linke dem Plan der Verwaltung zu.

Von Niklas Wieczorek

Der Lessingplatz in Kiels Mitte soll nach den Plänen der Verwaltung in den kommenden Jahren noch grüner und besser in die städtische Umgebung eingebunden werden. Quelle: Frank Peter