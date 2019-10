Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizisten am frühen Mittwoch einen Mann festnehmen, der im Knooper Weg in Kiel in eine Tankstelle eingebrochen ist. Ein Anwohner beobachtete den Dieb auf frischer Tat und alarmierte die Beamten. Ein Polizeihund spürte den amtsbekannten Einbrecher auf.