Kiel

Wenn Andreas Rasmus aus seinem Bürofenster schaut, hat er einen Panoramablick auf die alte Levensauer Hochbrücke. Die 1894 eingeweihte Brücke ist seit Jahren ein Sorgenkind. Die Bausubstanz ist marode. Deshalb arbeitet der 42-jährige Ingenieur mit seinem Team am Ersatz des Bauwerks.

Die Corona-Krise hat Rasmus 2021 nur anfangs etwas gebremst. „Wir mussten die Baustelle etwas anders organisieren“, sagt Rasmus. Dabei ging es darum, dass die einzelnen Kolonnen jeweils die Quarantäne-Zeiten bei der Einreise beachteten.

„Das wurde aber gut wettgemacht. Wir sind jetzt wieder gut im Zeitplan“, so der Ingenieur. Noch kurz vor Weihnachten wurden die Arbeiten an den Bohrpfählen beendet, die entlang des oberen Betriebswegs verlaufen. Sie sollen das Widerlager später halten. 36 Pfähle wurden gebohrt. „Und dabei wurde nur ein größerer Findling gefunden“, sagt Rasmus stolz. 2022 wird das Jahr, in dem sich die Arbeiten auch auf die Nordseite ausweiten werden.

Noch aber sind die Bagger auf der Südseite beschäftigt. Die Pfähle in dem oberen Betriebsweg sollen im Frühjahr mit einem gewaltigen Pfahlkopfbalken verbunden werden. Das 70 Meter lange und bis zu 3,30 breite Stahlbetonbauwerk wird wie ein Riegel auf den oberen Betriebsweg gelegt.

Obere Betriebsweg wird wieder hergerichtet

„Danach wird dort wieder der Weg auf dem Niveau hergerichtet, wie er früher war“, erklärt Rasmus. Eine Freigabe für die Öffentlichkeit ist aber nicht zu erwarten, da die Arbeiten weitergehen.

Es muss reichlich gebohrt werden. Zunächst geht die Bohrmaschine auf den unteren Betriebsweg. „Dort muss der Weg dann leider dann auch gesperrt werden“, so Rasmus. Weitere 44 Pfähle sollen dort zur Stabilisierung des Widerlagers in den Boden gedreht werden.

Wenn das geschehen ist, geht es an die ersten Bauarbeiten für die neue Brücke. „Dann beginnen wir mit den Brunnenfundamenten für die neue Brücke“, so Rasmus. Es wird ein bislang in Kiel einzigartiges Bauwerk entstehen.

Brunnen als Fundamente

Mit einem Brunnen zum Wasserschöpfen haben diese Bauwerke aber nichts zu tun. Sie werden nur wie Brunnen gebaut und gebohrt. Am Ende aber mit massivem Stahlbeton ausgefüllt.

Diese vier Brunnen haben einen Durchmesser von fast zehn Metern. Sie werden dann später in einem nächsten Schritt die vier Lagerpunkte für die beiden Bögen der neuen Brücke bilden. Dort soll ein Großteil des Brückengewichts in der Erde aufgenommen werden.

Je zwei dieser Brunnenfundamente wird es auf der Süd- und der Nordseite geben. Oben auf diese Gründungen kommen dann die roten Träger des neuen Brückenbügels, der irgendwann ab 2024 errichtet wird. Konkrete Zeitangaben scheut Rasmus. „Wir arbeiten Schritt für Schritt“, so der Ingenieur.

Jeder der vier Brunnenbauwerke besteht aus 30 Pfählen, die im Kreis leicht überlappend bis zu 30 Meter tief in die Böschungen des Kanals getrieben werden. Diese Brunnenfundamente sind der Schwerpunkt der Arbeiten ab diesem Sommer auf beiden Seiten.

„Dann geht es auch auf der Nordseite los“, sagt Rasmus. Dort wird im zweiten Halbjahr am Widerlagerbauwerk auf der Ostseite etwas Mauerwerk abgetragen. „Dort muss zunächst das bestehende Widerlager etwas angepasst werden, damit dort auch mit den Bohrungen begonnen werden kann“, sagt Rasmus.

Deshalb werden Bohrer, Bagger und Betonmischer in den kommenden Monaten weiter aufgerüstet. Neue Maschinen kommen zum Einsatz, Arbeitsplätze werden eingerichtet.

Beim weiteren Bauverlauf wird bei den Kosten „auf Sicht“ kalkuliert

Die Kosten für die Brücke sieht Rasmus nicht kritisch. Es ist alles genau durchkalkuliert. Die große Diskrepanz gegenüber den ersten Schätzungen von 2014, als in den Bundeshaushalt 50 Millionen Euro eingeplant wurden, sieht Rasmus nicht als Ursache schlechter Planung.

Die Planung sei gerade wegen der Maßnahmen für den Umweltschutz, dem Schutzbedürfnis der Anwohner und auch wegen neuer Erkenntnisse zum Baugrund teurer geworden.

Noch nie sei ein Bauwerk wie das als Fledermaushabitat geschützte südliche Brückenwiderlager in einer Böschungslage gesichert worden. „Das ist schon etwas ganz Anspruchsvolles“, erklärt Rasmus.

Da die Brücke wegen ihres Zustands aber weg musste, gab es keine Alternative. Ob die jetzt kalkulierte Summe von 215 Millionen Euro am Ende Bestand haben, hängt auch vom weiteren Bauverlauf ab.

Zwar seien Kostensteigerungen für Baugerät, Energie und Bauverfahren eingeplant, nicht aber Überraschungen in der Baustelle. Das ist auch der Grund, weshalb immer „auf Sicht“ kalkuliert werde. Ein neues Los wird erst ausgeschrieben, wenn die vorhergehende Baumaßnahme zum Ende kommt.

Für 2021 ist Andreas Rasmus aber zufrieden. „Die Arbeiten liegen sehr gut im Plan“, so Andreas Rasmus. Um einen direkten Blick auf das Geschehen zu haben, hat er mit seinem Team das Baubüro in dem ehemaligen Haus eines Anwohners der Brücke eingerichtet. Der ältere Herr hat die Immobilie zu einem guten Preis an die Schifffahrtsverwaltung vermietet.