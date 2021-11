Kiel

Verkaufsoffener Sonntag, skandinavisches Flair, buntes Lichtermeer: Die Kieler Innenstadt lockt am Wochenende mit verschiedenen Angeboten. Höhepunkt sollen die hellangestrahlten Gebäude und Lichtershows werden, die am Sonnabend und am Sonntag geplant sind.

Organisiert wird das Lichtermeer, das erste dieser Art, vom Kieler-Woche-Büro der Stadt. „Kiel.Sailing.City möchte mit dem Kieler Lichtermeer ein Zeichen für eine bunte und tolerante Stadtgesellschaft setzen. Das funkelnde Kiel soll im Geiste der Kieler Woche den Menschen in der dunklen Jahreszeit Anlass zur Freude und zu sozialem Austausch geben sowie die Vorfreude für die Kieler Woche 2022 wecken“, sagt der Kieler-Woche-Leiter, Philipp Dornberger.

Lichtershow und Feuerkünstler

Rund um den Kleinen Kiel werden die Besucher Illuminationen und Videos erleben, die sich an der Historie der Stadt Kiel orientieren und von Symbolen wie Projektionen ergänzt werden. Angestrahlt werden Deutsche Bank, Standesamt, Rat- und Opernhaus, Justizministerium, Förde Sparkasse, HCO-Bank, ABK-Häuschen, Nikolaikirche und das Verlagshaus der Kieler Nachrichten. Auch das Holstenfleet wird in Szene gesetzt. Am Sonnabend und am Sonntag jeweils um 18.30 und 20 Uhr gibt es eine rund 20-minütige Lichtershow samt Musik und Videosequenzen am Kleinen Kiel. Die Gebäude werden zwischen 18 und 21 Uhr beleuchtet.

Am Asmus-Bremer-Platz (Sonnabend 17 Uhr, Sonntag 17.30 Uhr) und am Holstenfleet (Sonnabend und Sonntag jeweils um 19.15 Uhr) treten Feuerkünstler auf. Für Kinder gibt es am Sonnabend um 17.30 Uhr einen Laternenumzug. Treffpunkt ist bei den Rolltreppen am Holstenplatz.

Skandinavientage und verkaufsoffener Sonntag

Eingebettet ist das Lichtermeer in die Skandinavientage in der Innenstadt, die ebenfalls am Sonnabend und Sonntag laufen. Dabei stehen Informationen über die Nachbarländer aus dem Norden im Fokus. Auf dem Asmus-Bremer-Platz wird es dazu in diesem Jahr literarisch. Kinder können im Märchenzelt ab 12.30, 14 und 16 Uhr magischen Geschichten lauschen. Die dänische Zentralbibliothek ist mit einem Bücherbus vor Ort, die Kieler Nachrichten liefern Fakten rund um Skandinavien.

Wie beim Regional- und Bauernmarkt Anfang Oktober ist auch der Streichelzoo des Tierparks Gettorf vor Ort. Ein kulinarisches Angebot steht bereit – etwa mit heißem Met oder Snacks auf die Hand. Kreative können sich am Europaplatz ausleben, beim Upcycling, Kerzenziehen oder Siebdruck.

Am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen sich von 13 bis 18 Uhr viele Geschäfte in der Holstenstraße und der Sophienhof, aber auch der Citti Park, der Einzelhandel in der Holtenauer Straße und Ikea.