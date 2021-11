Es ist eine Premiere in Kiel: Beim Lichtermeer erleuchten am Wochenende nicht nur bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten in bunten Farben. Bei einer Lichtershow wird die Historie Kiels mit Videos an den Häusern dargestellt und von Musik begleitet. Hier sehen Sie die Lichtershow am Sonnabend um 20 Uhr live.