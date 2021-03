Knapp eine Woche stand ein Bauschutt-Container vor der Lidl-Filiale in der Kirchhofallee 68 in Kiel, der Eingang war abgesperrt. Grund: Der Discounter wurde innen umgebaut. Am Sonnabend öffnete der Lidl wieder. Auf Kundinnen und Kunden kommen einige Veränderungen zu.