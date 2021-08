Einige in Badezeug, andere in Neopren, allesamt mit Brille und leuchtender Kappe: 100 Sportlerinnen und Sportler gingen am Sonnabend für das erste „Lighthouse Swim – Open Water Kiel“ von Kiel-Schilksee aus ins 16 Grad warme Fördewasser. Die Veranstaltung hat eine Vorgeschichte.