Stadtrat Christian Zierau leitet das Einwohnermeldeamt im Rathaus künftig selbst: Wegen des Terminchaos’ in den Bürgerämtern in Kiel entmachtet er den Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, Frank Festersen, in dem wichtigen Sachbereich. Ein 16-Punkte-Programm soll die Probleme in den Ämtern lösen.