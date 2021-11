Wenn Roland Ventzke nicht spurt, fliegt er. Das ist das Ziel eines Antrags der Linken in der Kieler Ratsversammlung. So soll der Druck auf den Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Kiel erhöht werden, einen Ratsbeschluss für Tariferhöhungen seiner Servicekräfte umzusetzen. Die Einzelheiten.

Von Michael Kluth