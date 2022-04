Seit Jahren zieht die Wagengruppe Schlagloch mit Forderungen an die Verwaltung die Blicke in Kiel auf sich. Jetzt hat sich die Linke an ihre Seite gestellt und fordert einen Wagenplatz für die Aktivisten im neu zu entwickelnden Gebiet in Holtenau-Ost. Die Wogen im Bauausschuss schlugen hoch.