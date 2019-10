Rund 4000 Menschen in Kiel müssen für eine Bombenentschärfung am Sonnabend ihre Wohnungen verlassen. Wie die Polizei Kiel mitteilte, werden von 8 Uhr an im Stadtteil Dietrichsdorf mehr als 30 Straßen gesperrt. Wir halten Sie über die Bombenentschärfung im Liveblog auf dem Laufenden.